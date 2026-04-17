    • 17 de abril de 2026 - 11:32

    Guerra en Medio Oriente: anuncian la reapertura del Estrecho de Ormuz

    "El Estrecho de Ormuz está “completamente abierto", dijeron mediante un comunicado el presidente de EEUU, Donald Trump, y el ministro iraní, Abbas Araghchi.

    El estrecho de Ormuz se abrió y con eso, se le puso un parate al conflicto.&nbsp;

    El estrecho de Ormuz se abrió y con eso, se le puso un parate al conflicto. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Estrecho de Ormuz está “completamente abierto". De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, declaró lo mismo este viernes en una publicación en la red social X.

    Leé además

    El estrecho de Ormuz, eje clave del comercio mundial, en el centro de la tensión entre Irán y Estados Unidos.  

    EEUU e Irán: fuerte advertencia militar de Washington en plena tregua
    Pete Hegseth, jefe del Pentágono.

    El jefe del Pentágono advirtió que bloquearán los puertos iraníes "el tiempo que sea necesario"

    El ministro iranó dijo que el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda completamente abierto durante el resto del alto el fuego. El ministro indicó que eso se da “en consonancia con el alto el fuego en el Líbano”, constató la Agencia Noticias Argentinas.

    Mientras tanto, medios internacionales interpretaban este viernes el agradecimiento de Trump como un gesto de distensión de parte del presidente de los Estados Unidos hacia Irán.

    Ambos países se proponen reanudar las negociaciones por la paz en Islamabad y Trump anunció reiteradamente que el fin de la guerra es una posibilidad próxima a cumplirse.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    donald trump retoma el dialogo con iran en plena tension por el estrecho de ormuz

    Donald Trump retoma el diálogo con Irán en plena tensión por el estrecho de Ormuz

    Donald Trump volvió a mostrarse inflexible.

    La advertencia de Trump tras anunciar la destrucción total de la Armada iraní: "Si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado"

    Estrecho de Ormuz.

    Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos anunció que su bloqueo al estrecho de Ormuz empezará este lunes

    El estrecho de Ormuz, eje clave del comercio mundial, en el centro de la tensión entre Irán y Estados Unidos.  

    Ormuz en crisis: Irán desafía a EE.UU. y amenaza con un "vórtice mortal"