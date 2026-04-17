Guerra en Medio Oriente: anuncian la reapertura del Estrecho de Ormuz

"El Estrecho de Ormuz está “completamente abierto", dijeron mediante un comunicado el presidente de EEUU, Donald Trump, y el ministro iraní, Abbas Araghchi.

El estrecho de Ormuz se abrió y con eso, se le puso un parate al conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Estrecho de Ormuz está “completamente abierto". De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, declaró lo mismo este viernes en una publicación en la red social X.

El ministro iranó dijo que el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda completamente abierto durante el resto del alto el fuego. El ministro indicó que eso se da “en consonancia con el alto el fuego en el Líbano”, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Mientras tanto, medios internacionales interpretaban este viernes el agradecimiento de Trump como un gesto de distensión de parte del presidente de los Estados Unidos hacia Irán.