    • 14 de abril de 2026 - 08:17

    Donald Trump retoma el diálogo con Irán en plena tensión por el estrecho de Ormuz

    Tras el fracaso diplomático en Islamabad, Turquía, Pakistán y Omán plantearon a Washington y Teherán la necesidad de recuperar las conversaciones ante la crisis económica global.

    WhatsApp Image 2026-04-14 at 08.11.35
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Trump dijo que Irán pidió reabrir el diálogo tras el fracaso en Islamabad: “Quieren llegar a un acuerdo a toda costa”.

    Trump dijo que Irán pidió reabrir el diálogo: "Quieren llegar a un acuerdo a toda costa"
    Donald Trump volvió a mostrarse inflexible.

    La advertencia de Trump tras anunciar la destrucción total de la Armada iraní: "Si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado"

    Donald Trump siempre exigió que Irán desmantele su proyecto nuclear, ante la permanente negativa de Mojtaba Khamenei.

    Y al final, esas profundas diferencias entre el presidente de Estados Unidos y el líder religioso iraní implosionaron la negociación convocada por Pakistán.

    El bloqueo doble en Ormuz causa costos económicos y políticos para Estados Unidos e Irán, ya que la administración republicana es cuestionada por el aumento del combustible y los productos básicos de la canasta familiar, mientras que el régimen chiíta perdió un modelo de financiación que asfixia su débil economía.

    En este contexto, Estados Unidos e Irán retomaron conversaciones indirectas -a través de Turquía, Oman y Pakistán- para definir una nueva ronda de conversaciones que podría tener como escenario Islamabad o la embajada de Oman en Ginebra (Suiza).

    WhatsApp Image 2026-04-14 at 08.15.08

    Pero antes de fijar la locación y los nombres de los negociadores, Washington y Teherán deben acordar una hoja de ruta que evite un nuevo fracaso diplomático.

    Ese compromiso se asienta sobre los tiempos para enriquecer el uranio que irán esconde bajo las montañas.

    1. Estados Unidos exige que su enriquecimiento se postergue hasta el 2046.
    2. El régimen chiíta propone enriquecer su uranio en 2031.

    Esta diferencia clave dilata la decisión política de convocar a otra negociación diplomática entre Estados Unidos e Irán.

    La posición del régimen chiíta no es inédita.

    Antes de la guerra que inició a fines de febrero, Irán había propuesto a Estados Unidos en Ginebra que podía postergar su proyecto nuclear por cinco años.

    En cambio, la oferta diplomática de la Casa Blanca es novedosa.

    Trump siempre exigió que se desmantele todo el proyecto nuclear de los ayatollahs y que se entregue a Estados Unidos o un tercer país todas las existencias del uranio enriquecido por Irán.

    Es decir: en el comienzo del bloqueo marítimo, Estados Unidos e Irán negocian plazos de enriquecimiento del uranio, cuando hasta hace 72 horas el debate giraba sobre desmantelar -o no- el programa atómico chiíta.

    Entonces, si hay un acuerdo previó sobre la hoja de ruta de la negociación, es probable que la tregua de dos semanas se extienda a fines de mayo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Buque petrolero.

    El petróleo vuelve a subir tras las negociaciones fallidas en Medio Oriente: supera los US$100

    Donald Trump.

    Donald Trump ordenó el bloqueo naval del estrecho de Ormuz

    El presidente de Estados Unidos Donald Trump redobló la presión contra el gobierno islámico, en pleno recrudecimiento de la Guerra en Medio Oriente.   

    Trump advirtió a Irán si las negociaciones fracasan: "Estamos cargando los barcos con la mejor munición"

    El presidente estadounidense, Donald Trump.

    Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas e Irán acordó abrir el estrecho de Ormuz