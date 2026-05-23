Fuerte despliegue policial alrededor de la Casa Blanca por decenas de disparos

Momentos de tensión se vivieron este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca , luego de que periodistas de la cadena CNN reportaran haber escuchado decenas de disparos cerca de la residencia presidencial de Estados Unidos en Washington.

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El mandatario Donald Trump se encontraba dentro del edificio en el momento del incidente , mientras mantenía negociaciones vinculadas a un posible acuerdo con Irán, según indicaron medios internacionales.

Según relataron los corresponsales presentes en el lugar, el episodio ocurrió mientras realizaban una cobertura desde el North Lawn, el césped norte del complejo oficial. Tras las detonaciones, agentes del Servicio Secreto ordenaron a los periodistas abandonar el área y refugiarse en la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca.

La reportera Selina Wang contó a través de sus redes sociales que estaba grabando un video con su teléfono celular cuando comenzaron a escucharse los disparos . “Sonaba como docenas de disparos de arma”, escribió. También señaló que personal de seguridad les indicó correr inmediatamente hacia el interior del edificio.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no brindaron información oficial sobre el origen de los disparos ni sobre posibles heridos.

De acuerdo con reporteros de la agencia AFP, agentes de policía y distintas fuerzas de seguridad fueron movilizados rápidamente hacia la zona cercana a la residencia oficial. Como parte del operativo, las autoridades acordonaron varios accesos y efectivos de la Guardia Nacional bloquearon el ingreso al área restringida.

Además, el episodio generó preocupación por tratarse de una zona de máxima seguridad y por la presencia del presidente Donald Trump dentro del complejo presidencial al momento de las detonaciones. Aunque no se activó una evacuación total de la Casa Blanca, el protocolo de seguridad obligó a restringir los movimientos dentro del edificio y reforzar la vigilancia en los accesos cercanos.

Testigos indicaron que el despliegue de agentes fue inmediato y que varios vehículos de seguridad llegaron a toda velocidad a las inmediaciones del North Lawn. También se observaron efectivos armados patrullando el perímetro mientras helicópteros sobrevolaban el área.

Hasta ahora, ninguna autoridad confirmó detenciones vinculadas al hecho ni precisó si los disparos provinieron de un único tirador o de otra situación ocurrida fuera del complejo presidencial. La investigación quedó en manos del Servicio Secreto y de fuerzas federales que trabajan para reconstruir lo sucedido.