    • 11 de julio de 2026 - 13:22

    Día de San Benito: la historia detrás del santo de la medalla protectora que veneran los sanjuaninos

    Cada 11 de julio el catolicismo celebra a San Benito de Nursia, proclamado Patrono de Europa. Conocé la increíble vida del joven que abandonó los privilegios.

    San Benito.

    San Benito.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este 11 de julio, la comunidad católica de todo el mundo —y con especial devoción en San Juan— celebra el día de San Benito de Nursia. Proclamado Patrono de Europa por el papa Pablo VI en 1964, su figura trasciende la liturgia: fue el joven rico que, en plena decadencia del Imperio Romano, decidió abandonar la opulencia familiar para buscar a Dios en la absoluta soledad, transformando para siempre la historia occidental.

    Leé además

    Alarma por brote de ébola.

    Alarma mundial por un violento brote de ébola en el Congo: ya causó 648 muertes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    incendio forestal en espana: al menos 12 muertos, 23 desaparecidos y cientos de evacuados en andalucia

    Incendio forestal en España: al menos 12 muertos, 23 desaparecidos y cientos de evacuados en Andalucía

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Nacido alrededor del año 480 en la región italiana de Umbría, Benito pertenecía a una familia acomodada que pretendía para él una prestigiosa carrera pública en Roma. Sin embargo, la corrupción política y el relajamiento moral de la época lo impactaron profundamente. Movido por una fuerte convicción interior, decidió dejar atrás el dinero y el poder para iniciar una búsqueda espiritual radical.

    El aislamiento en la cueva y el milagro del vino

    El joven se retiró a la región montañosa de Subiaco, instalándose en una pequeña gruta escondida entre las rocas conocida hoy como el Sacro Speco. Allí pasó tres años de extrema austeridad y profunda oración.

    Pronto, su fama de santidad comenzó a extenderse y numerosos discípulos buscaron sus enseñanzas. Esto generó resistencias entre algunos sectores; la tradición cristiana recuerda que intentaron envenenarlo con una copa de vino, pero al hacer San Benito la señal de la cruz sobre ella, el recipiente se rompió en mil pedazos de manera milagrosa.

    "Ora et Labora": la Regla que fundó una forma de vida

    En el año 529, el santo fundó el célebre Monasterio de Montecassino, que se convirtió en el corazón del monacato en Occidente. Allí plasmó la famosa Regla de San Benito, sintetizada en la máxima "Ora et Labora" (Reza y Trabaja).

    A diferencia de otros ascetas de la época que elegían el aislamiento total o mortificaciones extremas, Benito propuso un equilibrio perfecto entre la oración litúrgica, el trabajo manual, el estudio y la vida fraterna en comunidad. Gracias a este modelo, los monjes benedictinos salvaron gran parte del patrimonio cultural clásico, impulsaron la agricultura y sostuvieron la educación en los tiempos más oscuros de la historia europea.

    La Medalla de San Benito: protección y devoción en San Juan

    Junto a su obra y su cruz, el legado más difundido y popular del santo es la Medalla de San Benito, un objeto de profunda devoción en los hogares sanjuaninos.

    Aprobada oficialmente por el papa Benedicto XIV en 1742, la medalla contiene las iniciales de antiguas oraciones en latín centradas en el rechazo a las fuerzas del mal, incluyendo la famosa frase Vade Retro Satana y la palabra PAX (Paz). Más que un amuleto, los fieles la portan como un recordatorio constante de fe y protección divina en la vida cotidiana.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Terremotos en Venezuela.

    Ya son 3.889 los muertos por el doble terremoto en Venezuela y siguen las tareas de rescate

    Por Redacción Diario de Cuyo
    un reconocido peluquero de celebridades fue asesinado por su hermano en una disputa por la herencia

    Un reconocido peluquero de celebridades fue asesinado por su hermano en una disputa por la herencia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ultimátum a Meta.

    Ultimátum a Meta: la Unión Europea exige cambiar el "diseño adictivo" de Facebook e Instagram

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Blanca Martínez y su hijo Lucas Gámez.

    El desgarrador mensaje de la mamá de Lucas Gámez tras la muerte del niño argentino en Venezuela

    Por Redacción Diario de Cuyo