El acusado del tiroteo en la cena de corresponsales fue imputado por intento de asesinato del presidente Donald Trump

Cole Tomas Allen, acusado de tiroteo en cena de corresponsales de la Casa Blanca , es imputado por intento de asesinato del presidente Donald Trump. Este lunes compareció ante el tribunal para enfrentar cargos por el caótico incidente .

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Allen fue detenido tras el tiroteo del sábado por la noche y está siendo acusado en un tribunal federal en Washington. Las autoridades señalan que un agente que llevaba un chaleco antibalas recibió un disparo en el chaleco, pero se espera que se recupere.

Allen, de Torrance, California, está siendo representado por abogados de la oficina del defensor federal y se sentó junto a ellos en el tribunal con un uniforme de presidiario azul. También fue acusado de transportar un arma de fuego y municiones en el comercio interestatal y de disparar un arma de fuego durante un delito violento. No se declaró culpable ni inocente.

Los fiscales no han revelado un motivo, pero en un mensaje revisado por The Associated Press que según las autoridades Allen envió a familiares minutos antes del ataque, Allen se describe a sí mismo como un “Asesino Federal Amistoso”, hace repetidas referencias al presidente republicano sin nombrarlo y alude a agravios por una serie de acciones del gobierno de Trump.

Los investigadores están tratando esos escritos, junto con publicaciones en redes sociales y entrevistas con familiares, como posibles pruebas del estado mental del sospechoso y sus motivos.

Allen, de 31 años, al parecer viajó en tren desde California a Chicago y luego a Washington, donde se registró como huésped en el hotel donde se celebró la cena de gala, manifestó el secretario de Justicia interino Todd Blanche.

Un video publicado por Trump muestra a un hombre —que según las autoridades estaba armado con armas de fuego y cuchillos— corriendo y eludiendo una barricada de seguridad mientras agentes del Servicio Secreto corren hacia él.

Quién es Cole Tomas Allen

Los registros muestran que Allen es un tutor con alta formación académica y un desarrollador aficionado de videojuegos. Un perfil en redes sociales de un hombre con el mismo nombre y una foto que parece coincidir con la del sospechoso indica que trabajó a tiempo parcial durante los últimos seis años en una empresa que ofrece asesoría de admisiones y servicios de preparación de exámenes a estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad.

La Casa Blanca acusó este lunes a los medios de comunicación y al Partido Demócrata de demonizar continuamente al presidente estadounidense, Donald Trump, y alimentar así la "violencia política" que motivó al hombre que intentó atentar contra el mandatario y su Gabinete el fin de semana en una cena de gala.

"Este es el tercer intento de asesinato de gran envergadura contra el presidente Trump en dos años. Ningún otro presidente en la historia ha enfrentado intentos tan reiterados y graves contra su vida", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.