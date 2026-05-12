Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este martes 12 de mayo

Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, la provincia de San Juan atravesará una semana con condiciones estables, temperaturas templadas y escasas probabilidades de precipitaciones. Para este martes 12 de mayo de 2026 se espera una jornada con cielo despejado durante la mañana, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado hacia la noche. La temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C, configurando un día agradable y con amplitud térmica.

En cuanto al viento, soplará desde el sector sur, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h por la mañana y la noche, aumentando levemente por la tarde hasta alcanzar entre 13 y 22 km/h.

De cara a los próximos días, el SMN anticipa un descenso gradual de las temperaturas máximas. Para el miércoles se prevé una máxima de 22°C, mientras que el jueves y viernes rondarán los 20 y 21 grados respectivamente. Durante el fin de semana, las máximas oscilarán entre 14°C y 17°C, con mínimas frescas cercanas a los 3°C.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn12052026 Pronóstico del tiempo martes 12 de mayo de 2026. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.