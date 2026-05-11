    • 11 de mayo de 2026 - 22:14

    Conexión clandestina, fuga eléctrica y muerte: los detalles de la tragedia del futbolista que conmocionó a Ullum

    El joven de 29 años recibió una descarga eléctrica mientras intentaba reparar una cortadora de fiambre en su vivienda. Pericias detectaron graves irregularidades en la instalación eléctrica del domicilio.

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    De acuerdo al informe policial, el hecho ocurrió alrededor de las 14.30 en una casa ubicada sobre calle Proyectada, donde el joven comerciante se encontraba junto a su esposa e hijos menores. Según la reconstrucción inicial, tras almorzar decidió reparar una máquina cortadora de fiambre que utilizaban en el kiosco familiar porque no estaba funcionando correctamente.

    Las fuentes indicaron que, luego de desarmar el aparato, Vedia lo conectó a una zapatilla eléctrica en la cocina y en ese momento recibió una fuerte descarga que provocó su desvanecimiento inmediato.

    El hombre fue asistido por familiares y vecinos hasta la llegada de una ambulancia departamental, que lo trasladó al Hospital Marcial Quiroga. Sin embargo, ingresó al centro de salud sin signos vitales.

    Tras el fallecimiento, intervino personal de la Comisaría 15ª de Ullum, junto a efectivos de Brigada, Policía Científica y funcionarios judiciales encabezados por el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra.

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    Durante las pericias realizadas en el inmueble, personal de Bomberos, de Naturgy y del D4 detectó severas irregularidades eléctricas. Según el informe, el medidor ubicado en una pilastra de cemento presentaba una fuga de electricidad a tierra y la conexión domiciliaria era clandestina.

    Además, los investigadores constataron que desde la vivienda salían conexiones hacia casas vecinas y que en el interior había cables colgando sin ningún tipo de protección ni medidas de seguridad.

    Uno de los puntos que más llamó la atención de los peritos fue que, incluso después de que personal de Naturgy cortara la conexión del medidor, la vivienda continuaba recibiendo energía eléctrica, situación que derivó en la interrupción total del suministro y en la preservación del inmueble ante el riesgo eléctrico existente.

    Finalmente, el cuerpo de Vedia fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente, mientras la investigación continúa para determinar con precisión las causas del fatal accidente.

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