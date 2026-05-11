Conexión clandestina, fuga eléctrica y muerte: los detalles de la tragedia del futbolista que conmocionó a Ullum

Con el avance de la investigación por la muerte del joven futbolista César Fernando Vedia en Ullum , se conocieron detalles del dramático episodio ocurrido este lunes por la tarde en una vivienda del asentamiento Villa del Lago.

Un hombre manejaba alcoholizado con sus seis hijos, fue detenido y una policía terminó amamantando a su bebé

Murió un futbolista de Ullum tras recibir una descarga eléctrica de una máquina cortadora de fiambre

De acuerdo al informe policial , el hecho ocurrió alrededor de las 14.30 en una casa ubicada sobre calle Proyectada, donde el joven comerciante se encontraba junto a su esposa e hijos menores. Según la reconstrucción inicial, tras almorzar decidió reparar una máquina cortadora de fiambre que utilizaban en el kiosco familiar porque no estaba funcionando correctamente.

Las fuentes indicaron que, luego de desarmar el aparato, Vedia lo conectó a una zapatilla eléctrica en la cocina y en ese momento recibió una fuerte descarga que provocó su desvanecimiento inmediato.

El hombre fue asistido por familiares y vecinos hasta la llegada de una ambulancia departamental, que lo trasladó al Hospital Marcial Quiroga . Sin embargo, ingresó al centro de salud sin signos vitales.

Tras el fallecimiento, intervino personal de la Comisaría 15ª de Ullum, junto a efectivos de Brigada, Policía Científica y funcionarios judiciales encabezados por el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra.

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Durante las pericias realizadas en el inmueble, personal de Bomberos, de Naturgy y del D4 detectó severas irregularidades eléctricas. Según el informe, el medidor ubicado en una pilastra de cemento presentaba una fuga de electricidad a tierra y la conexión domiciliaria era clandestina.

Además, los investigadores constataron que desde la vivienda salían conexiones hacia casas vecinas y que en el interior había cables colgando sin ningún tipo de protección ni medidas de seguridad.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los peritos fue que, incluso después de que personal de Naturgy cortara la conexión del medidor, la vivienda continuaba recibiendo energía eléctrica, situación que derivó en la interrupción total del suministro y en la preservación del inmueble ante el riesgo eléctrico existente.

Finalmente, el cuerpo de Vedia fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente, mientras la investigación continúa para determinar con precisión las causas del fatal accidente.