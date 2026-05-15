Estudiantes argentinos crean una IA antifraude y son premiados por gigantes tecnológicos

Alumnos de la Universidad de San Andrés desarrollaron AgentPay, una herramienta que detecta y bloquea fraudes financieros en tiempo real.

En un contexto donde la Inteligencia Artificial avanza hacia sistemas cada vez más autónomos, un grupo de estudiantes argentinos logró destacarse a nivel internacional con una innovadora solución de ciberseguridad financiera. Se trata de AgentPay, una herramienta creada por alumnos de la licenciatura en Negocios Digitales de la Universidad de San Andrés (UdeSA), que fue premiada durante el hackatón “Push to Prod”, organizado por Anthropic —la empresa detrás de la IA Claude— junto al fondo de inversión Kaszek y Digital House.

El desarrollo estuvo a cargo de Ignacio Aracena, Mauro Proto Cassina y Nicolás Spagnuolo, quienes diseñaron un sistema capaz de interceptar operaciones financieras realizadas por agentes de Inteligencia Artificial antes de que se ejecuten, verificando su autenticidad y bloqueando posibles fraudes o manipulaciones.

El evento marcó además un hecho histórico para el ecosistema tecnológico regional: fue la primera visita oficial de Anthropic a Sudamérica. Más de 3.000 postulantes buscaron participar de la competencia, aunque solo 250 fueron seleccionados para desarrollar soluciones vinculadas al futuro de la IA.

image Tras una intensa jornada de programación y evaluación, el equipo de UdeSA obtuvo el primer premio, que incluyó 30 mil dólares en créditos de APIs de Anthropic y 2 mil dólares en efectivo entregados por Kaszek.

Según detallaron los organizadores, uno de los aspectos más valorados de AgentPay fue su enfoque técnico. A diferencia de otros sistemas que utilizan más Inteligencia Artificial para supervisar operaciones, la herramienta argentina trabaja con reglas determinísticas y rígidas, evitando errores derivados de “alucinaciones” o instrucciones maliciosas.