Cristiano Ronaldo ganó su primer título oficial en Al Nassr

El delantero portugués contribuyó en la goleada de su equipo al Damac que le permitió consagrarse en la Liga Profesional Saudí.

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El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo le ganó 4-1 al Damac y se consagró campeón de la Liga Profesional Saudí. Es el primer título oficial que gana el astro portugués desde que llegó al club hace tres años, en enero de 2023.

La exestrella del Real Madrid y Manchester United convirtió un doblete en el triunfo al equipo de Riad, desatando la euforia tanto de sus compañeros como de los hinchas presentes en el estadio.

El torneo mantuvo la expectativa por la definición del título hasta el final. Por eso, las autoridades de la liga decidieron que Al-Hilal jugara en simultáneo para conocer al nuevo campeón. El equipo de CR7 dependía de sí mismo y logró la consagración como local.

Cristiano cerró la temporada como el tercer máximo goleador del campeonato, con 28 goles. En total, lleva 123 tantos en 142 presentaciones con Al-Nassr y alcanzó los 973 gritos en su carrera, quedando al borde de la cifra milenaria.