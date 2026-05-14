No es Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo: cuál es la figurita más deseada y difícil del álbum del Mundial 2026

La fiebre por el álbum del Mundial 2026 ya empezó a sentirse en la Argentina y en buena parte del planeta. Como sucede antes de cada Copa del Mundo, miles de fanáticos volvieron a lanzarse a la misión de completar la clásica colección de Panini, aunque esta vez el desafío promete ser mucho más exigente que en ediciones anteriores.

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La explicación está en los números: el nuevo álbum tiene 48 selecciones, 112 páginas y un total de 980 figuritas , convirtiéndose en la edición más grande y ambiciosa en la historia de la marca italiana. Y, como era de esperarse, ya apareció la figurita que todos quieren y casi nadie encuentra.

Si bien las estampas de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lamine Yamal lideran los pedidos en grupos de canje, kioscos y redes sociales , ninguna de ellas ocupa el primer lugar entre las más difíciles de conseguir.

Cuál es la figurita más difícil de conseguir del álbum del Mundial 2026

La verdadera joya del álbum sería la misteriosa figurita “00”, una edición especial del logo de Panini con acabado completamente brillante que ya se transformó en objeto de deseo para coleccionistas de todo el mundo.

image Figurita 00.

Según distintos medios especializados y comunidades de fanáticos, la figurita “00” tendría una circulación extremadamente limitada dentro de los sobres oficiales. Aunque Panini todavía no reveló las probabilidades exactas de aparición, muchos coleccionistas aseguran que muy pocos paquetes la incluyen.

Esa rareza convirtió rápidamente a la estampa en un fenómeno viral. En sitios de reventa y grupos de intercambio, su valor comenzó a dispararse apenas semanas después del lanzamiento del álbum, generando una verdadera “cacería” entre quienes buscan completar la colección antes del inicio del Mundial.

Cómo es el álbum del Mundial 2026 y cuántas figuritas tiene en total

El Mundial 2026 marcará un cambio histórico en la Copa del Mundo con la expansión a 48 selecciones, y el álbum refleja perfectamente esa transformación.

La nueva edición incluye sobres con siete figuritas, más páginas que nunca y una estructura completamente adaptada al nuevo formato del torneo. Cada selección cuenta con foto grupal, escudo brillante y retratos individuales de sus futbolistas más importantes.

Todo eso elevó considerablemente la dificultad para completar la colección. Con casi mil figuritas disponibles, muchos especialistas consideran que este podría ser el álbum más complejo de llenar en toda la historia de Panini.

image Álbum del Mundial 2026.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lamine Yamal: las figuritas más buscadas por los fanáticos

Más allá del furor por la figurita “00”, las grandes figuras del fútbol mundial continúan dominando el interés de los hinchas.

Las estampas de Messi sigue siendo la más pedida en Argentina, especialmente por tratarse de lo que podría ser su último Mundial. También generan enorme expectativa las de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos de los nombres que apuntan a marcar una nueva era en el fútbol internacional.

Mientras tanto, en kioscos, ferias y redes sociales ya comenzó el ritual que se repite cada cuatro años: abrir sobres, intercambiar repetidas y perseguir esa figurita que parece imposible de encontrar. Esta vez, todo indica que la más buscada no llevará la cara de una estrella del fútbol, sino un brillante logo con el número “00”.