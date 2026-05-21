    • 21 de mayo de 2026 - 15:19

    Urquiza desvinculó a Sarruff por lesión y pidió un reemplazante para la Liga

    Urquiza tomó la decisión con Ismael Sarruff y gestiona ante la CAB, la autorización para poder incorporar un reemplazo.

    Afuera. Ismael Sarruff dejó de ser parte de Urquiza en la Liga Federal y suenan reemplazantes-

    Afuera. Ismael Sarruff dejó de ser parte de Urquiza en la Liga Federal y suenan reemplazantes-

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En pleno fragor de la Liga Federal, Urquiza debió tomar decisiones y este jueves se conoció la desvinculación de Ismael Sarruff por problemas físicos, además del inicio de las gestiones para poder reemplazarlo.

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    El tiempo de recuperación de su desgarro grado III impide que el jugador esté disponible en lo que resta del torneo. El club ya inició los trámites ante la CAB (Confederación Argentina de Básquetbol) para incorporar un reemplazante.

    URQUIZA DECIDIDO

    El Club Urquiza informó que el jugador Ismael Sarruff ha sido dado de baja del plantel tras ser diagnosticado con un desgarro muscular de grado III en la región lateral de pelvis y cadera, con compromiso del glúteo medio, el tendón de la fascia lata y presencia de hematoma intramuscular.

    La lesión, confirmada mediante ecografía musculoesquelética realizada el 15 de mayo de 2026, demanda un tiempo de recuperación estimado de entre 8 y 12 semanas. Dado que dicho plazo excede la duración del torneo en curso, la continuidad del jugador en el plantel durante la presente temporada resulta inviable.

    En consecuencia, el cuerpo técnico y la dirigencia del club procedieron a formalizar la baja de Sarruff del plantel activo de la Liga Federal 2026 y presentaron ante la Confederación Argentina de Básquetbol la solicitud de incorporación de un nuevo jugador que ocupe la plaza para lo que resta de la competencia.

    En ese marco, el nombre que figura como principal candidato para cubrir la vacante es el de Santiago Nesman, quien proviene de Jujuy Básquet, acumulando minutos en la Liga Argentina, la segunda división del básquetbol organizado por la CAB. Su incorporación está sujeta a la aprobación de los trámites correspondientes ante la confederación.

    Prensa · Club Atlético Urquiza

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