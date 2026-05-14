Urquiza golpeó en Río Cuarto y venció a Banda Norte

Las Panteras estuvieron impecables en Río IV, consiguiendo una importante victoria de visitante en 82 a 68 frente a Banda Norte. Este viernes, Urquiza recibirá a Matienzo, líder de la Conferencia Centro A de la Liga Federal. Pedro Amorós tuvo una gran noche y fue el goleador del juego embolsando 20 puntos.

El conjunto sanjuanino se presentó este miércoles por la noche en Río Cuarto, Córdoba, y logró imponerse en un partido que tuvo un desarrollo muy equilibrado durante la primera mitad, aunque en el complemento encontró mayores respuestas colectivas para terminar construyendo la diferencia definitiva ante Banda Norte por 82 a 68.

El inicio del partido mostró intensidad y buenas respuestas ofensivas de ambos bandos. Pedro Amorós comenzó efectivo cerca del aro y Gonzalo Bustos acompañó con conversiones importantes para que Urquiza lograra cerrar el primer cuarto arriba por 17 a 15. En Banda Norte, Gonzalo Guidugli apareció como una de las principales vías de ataque del equipo cordobés.

En el segundo parcial, el local encontró respuestas ofensivas en Nicolás De Rivas y Bruno Marioli, quienes le dieron mayor dinámica a Banda Norte para emparejar el desarrollo. Del otro lado, Ismael Sarruff respondió con con efectividad para sostener al elenco sanjuanino. El cuarto quedó en manos del local por 20 a 18 y el primer tiempo terminó igualado en 35.

Tras el descanso largo, Urquiza mostró su mejor versión colectiva. Los dirigidos por Sergio Cabañas elevaron la intensidad defensiva y mejoraron en ataque. Amorós continuó siendo determinante y Gonzalo Bustos volvió a aparecer con puntos importantes para que la visita sacara ventaja, cerrando en 59 a 54 a favor de Urquiza.

En el último parcial, el conjunto sanjuanino terminó de quebrar el juego. Emanuel y Fabricio Cabañas marcaron desde el perímetro, mientras que Gonzalo Bustos no desentonó. Banda Norte intentó reaccionar con Guidugli y Marioli, pero Urquiza manejó mejor las posesiones y cerró el el juego sellando la victoria definitiva por 82 a 68.

URQUIZA ANTE EL PUNTERO

Tras este importante triunfo en Córdoba, Urquiza volverá a presentarse en condición de local el próximo este viernes a las 21, cuando reciba a Matienzo, ubicado en las primeras posiciones de la tabla de la Conferencia Centro “A” de la Liga Federal.

La victoria de Urquiza ante Banda Norte mostró una imagen muy distinta a la presentada en la derrota frente a Unión de Oncativo. Más allá del resultado, el equipo sanjuanino evidenció una mejor respuesta colectiva, especialmente en el aspecto defensivo y en la capacidad para sostener la intensidad durante los cuarenta minutos.

Ante Unión, Urquiza había tenido muchas dificultades para controlar el ritmo del partido. El conjunto cordobés logró imponer condiciones desde el inicio y castigó constantemente las desatenciones defensivas. Además, al elenco sanjuanino le costó sostener la regularidad ofensiva y dependió demasiado de apariciones individuales en algunos pasajes del encuentro. En aquel partido, la diferencia física y la efectividad del rival terminaron marcando el desarrollo.

En cambio, frente a Banda Norte, Urquiza mostró mayor equilibrio. Si bien el juego fue parejo durante la primera mitad —cerrando el segundo cuarto igualados en 35— el equipo logró mantenerse siempre competitivo y no perdió el orden cuando el local intentó pasar al frente. Esa fue una de las principales diferencias respecto al partido con Unión, el pasado lunes 11 de mayo.

Otro aspecto importante fue la respuesta en el complemento. Contra Unión de Oncativo, Urquiza había sufrido en los terceros cuartos y le costó sostener defensivamente el ritmo del rival. Esta vez ocurrió lo contrario: el equipo dirigido por Sergio Cabañas ganó el tercer parcial 24 a 19 y terminó de quebrar el partido en el último cuarto con un sólido 23 a 14.

También hubo una mejora en la ofensiva. Pedro Amorós tuvo una noche muy efectiva, Gonzalo Bustos apareció en momentos clave e Ismael Sarruff respondió cuando el equipo necesitó sostener ofensivas largas. A eso se sumó el trabajo de Emanuel y Fabricio Cabañas, que aportaron intensidad desde el perímetro.

Otro punto a destacar fue la personalidad para jugar de visitante. Luego de la caída ante Unión, Urquiza necesitaba una reacción rápida y la consiguió en una cancha complicada como la de Banda Norte. El equipo mostró mayor concentración y mejores cierres de cuarto ya que controlaron la ventaja sin dejar disparar a los riocuartenses.

Ahora, el próximo desafío será en la cancha de la calle Cortínez: el viernes a las 21, Urquiza recibirá en San Juan a Matienzo.