    • 23 de mayo de 2026 - 19:49

    Torneo Apertura: se metió Peñarol y será rival de Desamparados en Cuartos de Final

    Se confirmaron los 8 clasificados en el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina para la definición del campeonato.

    Primero. Desamparados empató como local ante Unión en la última fecha del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina.

    Primero. Desamparados empató como local ante Unión en la última fecha del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina.

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    Por Ariel Poblete

    Ya están los ocho protagonistas de los Cuartos de Final del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y este sábado el que se metió en ese grupo fue Sportivo Peñarol que empató en La Bebida y aprovechó la caída de FC López Peláez como local.

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    En una jornada con ocho partidos, el resultado más trascendente se terminó dando en La Bebida donde Sportivo Peñarol empató sin goles con Rivadavia sumando un punto clave en su clasificación ya que FC López Peláez que arrancó la tarde en el octavo lugar de las posiciones, perdió en Alto de Sierra ante Atlético Alianza.

    Al que tampoco le alcanzó fue a Trinidad que pese a derrotar por 2-1 a Colón Junior en el Barrio Atlético se quedó afuera del tramo decisivo del Apertura.

    EMPATE EN PUYUTA

    En Puyuta, el líder Desamparados igualó 1-1 con Atlético Unión mientras que en el Sur pocitano, Sportivo 9 de Julio volvió a mostrar su gran momento al golear por 3-1 a Deportivo Carpintería.

    En Zonda, Sarmiento cayó por 1-0 ante San Lorenzo de Ulllum, mientras que Villa Ibañez se dio el gusto de golear por 4-0 a Juventud Zondina. Finalmente, Atlético Minero empató 2-2 con Atenas Pocito que se quedó sin chances de clasificar.

    En los Cuartos de Final quedaron armados los cruces. Desamparados será local de Peñarol, mientras que Minero recibirá a Atlético Alianza. Además, Colón Junior será local ante Atlético Unión y Sportivo 9 de Julio será anfitrión de San Lorenzo de Ullum, en partido único para avanzar a semifinales del Torneo Apertura.

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