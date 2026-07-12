Julián Álvarez a Diario de Cuyo, tras su golazo ante Suiza: "Tomé la decisión de patear y parece que fue buena"

Julián Álvarez fue uno de los grandes protagonistas de la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026. El delantero convirtió un verdadero golazo en el tiempo suplementario para abrir el camino del triunfo 3-1 sobre Suiza y, tras el encuentro, dialogó con Diario de Cuyo, donde dejó sus sensaciones sobre una conquista que puede quedar marcada entre las más importantes de su carrera.

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"Muchas gracias. Lo más importante es que sirvió para ayudar al equipo, así que muy feliz", fueron las primeras palabras del cordobés tras ser elegido como una de las figuras del partido. "Muchas gracias. Lo más importante es que sirvió para ayudar al equipo, así que muy feliz", fueron las primeras palabras del cordobés tras ser elegido como una de las figuras del partido.

Álvarez reconoció que durante el partido había intentado rematar en otras oportunidades, aunque sin éxito. Sin embargo, en la jugada decisiva no dudó.

"Había pateado un par de veces, pero no muy acertado. Tomé la decisión también de patear y parece que fue buena" , dijo entre sonrisas, en referencia al espectacular remate que venció al arquero suizo y desató el festejo argentino.

El gol terminó siendo un quiebre en el encuentro y encaminó la clasificación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni a una nueva semifinal mundialista.

Durante la entrevista, el delantero también fue consultado por el fervor que se vive en todo el país con el recorrido de la Selección en el Mundial. "Es una locura el momento que estamos viviendo. Estamos muy felices y, como decís, toda la gente en Argentina está loca festejando", expresó.

Luego aprovechó para enviar un mensaje a los hinchas que siguieron el partido desde distintos puntos del país. "A los chicos y a toda la gente, mandarles saludos y agradecerles por todo el cariño y el apoyo. Nosotros vamos a dejar todo en la cancha", aseguró.

La ilusión de un nuevo título

Al ser consultado sobre cómo imaginaba los festejos en su Córdoba natal, Julián sonrió y respondió: "Seguramente la gente está festejando, muy feliz. Eso nos alegra muchísimo", comentó.

Con su gol decisivo y una destacada actuación frente a Suiza, Julián Álvarez volvió a demostrar por qué es una de las piezas fundamentales de la Selección Argentina, que ahora buscará superar a Inglaterra para meterse en una nueva final del Mundial.