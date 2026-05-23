    • 23 de mayo de 2026 - 14:15

    Franco Colapinto brilló en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá, avanzó cuatro puestos y quedó 9°

    El argentino, que inició 13°, tuvo otra buena largada y terminó en la puerta de los puntos en Montreal. Más tarde protagonizará la clasificación para la cita principal

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    Franco Colapinto 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Sprint del Gran Premio de Canadá entregó una carrera emotiva: George Russell ganó la cita luego de protagonizar un toque con su compañero de equipo en los primeros giros. Andrea Kimi Antonelli, a raíz de esa acción, cayó al tercer lugar y quedó detrás de Lando Norris.

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    Franco Colapinto fue uno de los pilotos destacados de la jornada cruzando la meta en el 9° puesto. Luego de los problemas que había tenido en la única práctica del viernes, el argentino comenzó 13° y ganó dos posiciones en la largada. Luego superó a Isack Hadjar y Carlos Sainz a lo largo de la cita, pero no tuvo resto para recortar toda la distancia con Arvid Lindblad para batallar por el octavo lugar.

    Cabe destacar que la Sprint reparte puntos para los primeros ocho lugares, por lo que el hombre de Alpine se quedó en la puerta de sumar otra vez unidades importantes para la escudería de Enstone. Pierre Gasly, que comenzó desde el pit lane, quedó 20° tras protagonizar un incidente con Nico Hülkenberg (fue penalizado con 10 segundos).

    “Es una pista complicada, estuvimos bastante bien. Una pena no sumar puntos, pero largamos con unas gomas medias usadas de la qualy y ellos con gomas nuevas”, expresó el corredor argentino tras la cita.

    La actividad en Canadá continuará por la tarde con la clasificación que ordenará la carrera principal a 70 vueltas.

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