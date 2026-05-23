    • 23 de mayo de 2026 - 13:32

    Boca divide opiniones en San Juan: una encuesta mostró un final abierto en la Copa Libertadores

    Más de 15 mil personas participaron de la consulta realizada por Diario de Cuyo sobre las chances del Xeneize de avanzar a octavos de final.

    Boca jugará este martes un encuentro crucial por la Copa Libertadores

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La incertidumbre que rodea el presente de Boca Juniors en la Copa Libertadores quedó reflejada en una encuesta realizada por Diario de Cuyo, que mostró una marcada paridad entre los hinchas y usuarios sobre el futuro del equipo en el certamen continental.

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    Ante la pregunta “¿Creés que Boca Juniors clasificará a los octavos de final?”, los resultados exhibieron un escenario completamente dividido: el 50,3% respondió que el Xeneize logrará avanzar de ronda, mientras que el 49,7% consideró que quedará eliminado en la fase de grupos.

    La consulta reunió un total de 15.526 votos, dejando en evidencia la expectativa y también las dudas que genera el rendimiento del conjunto azul y oro en esta edición de la Libertadores.

    En números, 7.804 personas apostaron por la clasificación de Boca, contra 7.722 que creen que el equipo no conseguirá el objetivo.

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    La escasa diferencia entre ambas posturas refleja el clima de tensión y expectativa que atraviesa el mundo boquense, en un contexto donde cada partido resulta decisivo para definir el futuro del equipo en el torneo más importante de América.

    Con la clasificación todavía abierta y el margen de error cada vez más reducido, Boca afrontará los próximos compromisos con la presión de revertir dudas y confirmar en la cancha las expectativas de sus hinchas.

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