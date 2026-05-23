Unión de Villa Krause realizó la Asamblea y Luis Algañaraz continuará como presidente

Atlético Unión de Villa Krause celebró en la noche del viernes la Asamblea General en la que quedó oficialmente conformada la nueva comisión directiva que encabezará el próximo ciclo institucional del club de Rawson. La reunión se desarrolló en el estadio “Gigante de Rawson” y definió a Luis Algañaraz como presidente de la institución azul.

Unión de Villa Krause ganó, clasificó a los Play Off y sueña en grande en el Apertura de fútbol local

Algañaraz ya venía trabajando al frente de la dirigencia tras la salida de Mauricio Acosta en plena disputa del Regional pasado. Lo cierto es que la flamante conducción estará integrada además por José Elías Quiroga como vicepresidente; Adrián Ontiveros en la secretaría; Diego Pelayes como prosecretario; Enrique Tello en tesorería y Romina Sisterna como protesorera.

También forman parte de la comisión Cintia Marinero, Javier González y Cristian Romero como vocales, mientras que Ricardo Silva y Diego Espejo ocuparán los cargos de revisores de cuentas titulares. Rafael Velazco y Franco Pascual serán los suplentes.

Desde la dirigencia señalaron que el principal objetivo será trabajar en la organización institucional y consolidar el crecimiento del club tanto en lo deportivo como en infraestructura. Entre los ejes planteados aparecen el fortalecimiento de las divisiones inferiores en todas las disciplinas, la ampliación de la masa societaria y el desarrollo de obras que permitan potenciar las instalaciones.

“Unión debe dar un salto de calidad y marcar una diferencia en todos estos frentes”, expresaron desde el nuevo grupo de conducción, que además convocó a toda la comunidad azul a acompañar esta nueva etapa.

En el plano futbolístico, el equipo atraviesa el cierre del primer semestre de competencia. El conjunto rawsino tuvo un arranque de torneo muy sólido en el Apertura, llegando incluso a liderar las posiciones durante varias fechas. Sin embargo, con el correr de los partidos el rendimiento fue decayendo y terminó sufriendo para asegurar la clasificación a la próxima instancia.

Este sábado, Unión disputará la última fecha de la fase clasificatoria ante Desamparados, encuentro en el que además conocerá quién será su rival en los Play Off del certamen que se disputarán la semana próxima.

La Comisión Directiva