Mundial 2026: los 28 futbolistas de la prelista de Lionel Scaloni que ya finalizaron los torneos en sus clubes

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca . Lionel Scaloni entró en la etapa decisiva del recorte de la prelista de 55 futbolistas preseleccionados y, tras la liberación de 11 futbolistas el fin de semana pasado, gran parte de los jugadores finalizó su actividad en Europa con el cierre de las ligas.

Con la excepción del Brasilerao y las competiciones internacionales en Sudamérica, todos los certámenes en el Viejo Continente bajarán el telón en el fin de semana del domingo 24 de mayo. Desde España —principalmente del Atlético de Madrid— llegará la delegación más multitudinaria de los que tiene un lugar fijo entre los 26: Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

Entre los candidatos a pelear por un lugar está Giovani Lo Celso del Betis, mientras que hay otros que corren de atrás en la consideración: Zaid Romero (Getafe), Guido Rodríguez (Valencia) y Claudio Diablito Echeverri (Girona). Lionel Messi y Rodrigo De Paul, por su parte, culminarán su obligación con el Inter Miami el domingo a las 20:30 (hora argentina) tras el encuentro contra Philadelphia Union.

La última fecha de la Premier League se llevará a cabo el domingo a las 12:00, por lo que quedarán liberados varios argentinos. Emiliano Martínez (Aston Villa), Lisando Martínez (Manchester United), Cristian Cuti Romero (Tottenham) y Enzo Fernández (Chelsea) tienen su plaza asegurada.

Walter Benítez (Crystal Palace), Marcos Senesi (Bournemouth) y Emiliano Buendía (Aston Villa), que se destacó en la consagración de los Villanos en la Europa League junto al Dibu, son grandes candidatos a ser elegidos por Lionel Scaloni, aunque la incertidumbre alrededor de sus nombres está latente. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) y Alejandro Garnacho (Chelsea) cuentan con escasas chances de ser citados.

La actividad de la Serie A de Italia también terminará este fin de semana. Lautaro Martínez llegará como el campeón de la liga con el Inter y Nico Paz (Como) encendió las alarmas por una dolencia en una de sus rodillas. Máximo Perrone (Como), Matías Soulé (Roma), Santiago Castro (Bologna) y Mateo Pellegrino (Parma) corren desde atrás en la consideración y, salvo un cambio de último momento, no formarán parte de los convocados.

Más de la mitad del grupo que se espera que integre la nómina de 26 final terminó su temporada la semana pasada: Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco de Francia; Exequiel Palacios de Alemania y Nicolás Otamendi de Portugal. Entre los que pelean desde atrás por un cupo se encontraron Facundo Medina de la Ligue 1; Ezequiel Fernández y Nicolás Capaldo de la Bundesliga y Alan Varela y Gianluca Prestianni de la Primeira Liga.

Está previsto que, tras unos días de descanso, los convocados se entrenen en el predio de la AFA en Ezeiza durante la última semana de mayo. El 1° de junio la delegación aterrizará en Kansas, la ciudad elegida por Scaloni y su cuerpo técnico como base durante el torneo. Desde allí, Argentina preparará los amistosos del 6 y el 9 de junio, en Estados Unidos, ante Honduras e Islandia.

Los últimos futbolistas en quedar liberados están en tierras sudamericanas: la última fecha de la fase de grupos de la Copas Libertadores y Sudamericana será entre el 26 y 28 de mayo, mientras el Brasileirao terminará su actividad el fin de semana del domingo 31. En Brasil se encuentran los jugadores del Palmeiras Agustín Giay y Juan Manuel López, quienes sueñan con una citación.

En el plano local, los seis jugadores de River Plate quedarán liberados cuando el equipo reciba a Blooming de Bolivia por la Sudamericana en el Monumental. Con el pase a octavos encaminado, existe la posibilidad de que Lionel Scaloni pida la liberación anticipada de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, los dos nombres que tendrían lugar en la lista mundialista. En las últimas horas surgió la chance de que Santiago Beltrán sea el 27° citado para ir como cuarto arquero en un rol de sparring.

Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella y Aníbal Moreno, por su parte, no entrarían en la nómina final. En ese lote aparece Boca Juniors, que definirá su clasificación a los octavos de final de la Libertadores el jueves 28 de mayo a las 21:30 ante Universidad Católica en la Bombonera. De los cuatro futbolistas xeneizes incluidos por Scaloni, el único que viajará al Mundial sería Leandro Paredes; mientras que Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda aparecen como apuestas a futuro.

Por último, Racing terminará su semestre ante Independiente Petrolero en Avellaneda por la Sudamericana, en el último compromiso de Facundo Cambeses y Gabriel Rojas, que salvo una baja de última hora tampoco viajarían a Estados Unidos.

La prelista de 55 jugadores de la selección argentina

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio