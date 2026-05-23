    • 23 de mayo de 2026 - 09:46

    Mundial 2026: los 28 futbolistas de la prelista de Lionel Scaloni que ya finalizaron los torneos en sus clubes

    Gran parte de los futbolistas que integran la nómina de preseleccionados terminarán sus obligaciones con su respectivos clubes y serán liberados

    Lionel Scaloni.

    Lionel Scaloni.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca. Lionel Scaloni entró en la etapa decisiva del recorte de la prelista de 55 futbolistas preseleccionados y, tras la liberación de 11 futbolistas el fin de semana pasado, gran parte de los jugadores finalizó su actividad en Europa con el cierre de las ligas.

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    Con la excepción del Brasilerao y las competiciones internacionales en Sudamérica, todos los certámenes en el Viejo Continente bajarán el telón en el fin de semana del domingo 24 de mayo. Desde España —principalmente del Atlético de Madrid— llegará la delegación más multitudinaria de los que tiene un lugar fijo entre los 26: Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

    Entre los candidatos a pelear por un lugar está Giovani Lo Celso del Betis, mientras que hay otros que corren de atrás en la consideración: Zaid Romero (Getafe), Guido Rodríguez (Valencia) y Claudio Diablito Echeverri (Girona). Lionel Messi y Rodrigo De Paul, por su parte, culminarán su obligación con el Inter Miami el domingo a las 20:30 (hora argentina) tras el encuentro contra Philadelphia Union.

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    La última fecha de la Premier League se llevará a cabo el domingo a las 12:00, por lo que quedarán liberados varios argentinos. Emiliano Martínez (Aston Villa), Lisando Martínez (Manchester United), Cristian Cuti Romero (Tottenham) y Enzo Fernández (Chelsea) tienen su plaza asegurada.

    Walter Benítez (Crystal Palace), Marcos Senesi (Bournemouth) y Emiliano Buendía (Aston Villa), que se destacó en la consagración de los Villanos en la Europa League junto al Dibu, son grandes candidatos a ser elegidos por Lionel Scaloni, aunque la incertidumbre alrededor de sus nombres está latente. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) y Alejandro Garnacho (Chelsea) cuentan con escasas chances de ser citados.

    La actividad de la Serie A de Italia también terminará este fin de semana. Lautaro Martínez llegará como el campeón de la liga con el Inter y Nico Paz (Como) encendió las alarmas por una dolencia en una de sus rodillas. Máximo Perrone (Como), Matías Soulé (Roma), Santiago Castro (Bologna) y Mateo Pellegrino (Parma) corren desde atrás en la consideración y, salvo un cambio de último momento, no formarán parte de los convocados.

    Más de la mitad del grupo que se espera que integre la nómina de 26 final terminó su temporada la semana pasada: Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco de Francia; Exequiel Palacios de Alemania y Nicolás Otamendi de Portugal. Entre los que pelean desde atrás por un cupo se encontraron Facundo Medina de la Ligue 1; Ezequiel Fernández y Nicolás Capaldo de la Bundesliga y Alan Varela y Gianluca Prestianni de la Primeira Liga.

    Está previsto que, tras unos días de descanso, los convocados se entrenen en el predio de la AFA en Ezeiza durante la última semana de mayo. El 1° de junio la delegación aterrizará en Kansas, la ciudad elegida por Scaloni y su cuerpo técnico como base durante el torneo. Desde allí, Argentina preparará los amistosos del 6 y el 9 de junio, en Estados Unidos, ante Honduras e Islandia.

    Los últimos futbolistas en quedar liberados están en tierras sudamericanas: la última fecha de la fase de grupos de la Copas Libertadores y Sudamericana será entre el 26 y 28 de mayo, mientras el Brasileirao terminará su actividad el fin de semana del domingo 31. En Brasil se encuentran los jugadores del Palmeiras Agustín Giay y Juan Manuel López, quienes sueñan con una citación.

    En el plano local, los seis jugadores de River Plate quedarán liberados cuando el equipo reciba a Blooming de Bolivia por la Sudamericana en el Monumental. Con el pase a octavos encaminado, existe la posibilidad de que Lionel Scaloni pida la liberación anticipada de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, los dos nombres que tendrían lugar en la lista mundialista. En las últimas horas surgió la chance de que Santiago Beltrán sea el 27° citado para ir como cuarto arquero en un rol de sparring.

    Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella y Aníbal Moreno, por su parte, no entrarían en la nómina final. En ese lote aparece Boca Juniors, que definirá su clasificación a los octavos de final de la Libertadores el jueves 28 de mayo a las 21:30 ante Universidad Católica en la Bombonera. De los cuatro futbolistas xeneizes incluidos por Scaloni, el único que viajará al Mundial sería Leandro Paredes; mientras que Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda aparecen como apuestas a futuro.

    Por último, Racing terminará su semestre ante Independiente Petrolero en Avellaneda por la Sudamericana, en el último compromiso de Facundo Cambeses y Gabriel Rojas, que salvo una baja de última hora tampoco viajarían a Estados Unidos.

    La prelista de 55 jugadores de la selección argentina

    EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

    GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

    JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

    WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

    FACUNDO CAMBESES - Racing Club

    SANTIAGO BELTRAN - River Plate

    AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

    GONZALO MONTIEL - River Plate

    NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

    NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

    KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

    LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

    MARCOS SENESI - Bournemounth

    LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

    NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

    GERMÁN PEZZELLA - River Plate

    LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

    CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

    LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

    ZAID ROMERO - Getafe CF

    FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

    MARCOS ACUÑA - River Plate

    NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

    GABRIEL ROJAS - Racing Club

    MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

    LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

    GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

    ANÍBAL MORENO - River Plate

    MILTON DELGADO - Boca Juniors

    ALAN VARELA - FC Porto

    EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

    RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

    EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

    ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

    ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

    GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

    NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

    EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

    VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

    LIONEL MESSI - Inter de Miami

    NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

    FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

    THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

    TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

    NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

    ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

    GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

    MATÍAS SOULÉ - AS Roma

    CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

    GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

    SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

    LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

    JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

    JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

    MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

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