Mundial 2026: los 28 futbolistas de la prelista de Lionel Scaloni que ya finalizaron los torneos en sus clubes

Walter Benítez (Crystal Palace), Marcos Senesi (Bournemouth) y Emiliano Buendía (Aston Villa), que se destacó en la consagración de los Villanos en la Europa League junto al Dibu, son grandes candidatos a ser elegidos por Lionel Scaloni, aunque la incertidumbre alrededor de sus nombres está latente. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) y Alejandro Garnacho (Chelsea) cuentan con escasas chances de ser citados.
La actividad de la Serie A de Italia también terminará este fin de semana. Lautaro Martínez llegará como el campeón de la liga con el Inter y Nico Paz (Como) encendió las alarmas por una dolencia en una de sus rodillas. Máximo Perrone (Como), Matías Soulé (Roma), Santiago Castro (Bologna) y Mateo Pellegrino (Parma) corren desde atrás en la consideración y, salvo un cambio de último momento, no formarán parte de los convocados.
Más de la mitad del grupo que se espera que integre la nómina de 26 final terminó su temporada la semana pasada: Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco de Francia; Exequiel Palacios de Alemania y Nicolás Otamendi de Portugal. Entre los que pelean desde atrás por un cupo se encontraron Facundo Medina de la Ligue 1; Ezequiel Fernández y Nicolás Capaldo de la Bundesliga y Alan Varela y Gianluca Prestianni de la Primeira Liga.
Está previsto que, tras unos días de descanso, los convocados se entrenen en el predio de la AFA en Ezeiza durante la última semana de mayo. El 1° de junio la delegación aterrizará en Kansas, la ciudad elegida por Scaloni y su cuerpo técnico como base durante el torneo. Desde allí, Argentina preparará los amistosos del 6 y el 9 de junio, en Estados Unidos, ante Honduras e Islandia.
Los últimos futbolistas en quedar liberados están en tierras sudamericanas: la última fecha de la fase de grupos de la Copas Libertadores y Sudamericana será entre el 26 y 28 de mayo, mientras el Brasileirao terminará su actividad el fin de semana del domingo 31. En Brasil se encuentran los jugadores del Palmeiras Agustín Giay y Juan Manuel López, quienes sueñan con una citación.
En el plano local, los seis jugadores de River Plate quedarán liberados cuando el equipo reciba a Blooming de Bolivia por la Sudamericana en el Monumental. Con el pase a octavos encaminado, existe la posibilidad de que Lionel Scaloni pida la liberación anticipada de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, los dos nombres que tendrían lugar en la lista mundialista. En las últimas horas surgió la chance de que Santiago Beltrán sea el 27° citado para ir como cuarto arquero en un rol de sparring.
Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella y Aníbal Moreno, por su parte, no entrarían en la nómina final. En ese lote aparece Boca Juniors, que definirá su clasificación a los octavos de final de la Libertadores el jueves 28 de mayo a las 21:30 ante Universidad Católica en la Bombonera. De los cuatro futbolistas xeneizes incluidos por Scaloni, el único que viajará al Mundial sería Leandro Paredes; mientras que Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda aparecen como apuestas a futuro.
Por último, Racing terminará su semestre ante Independiente Petrolero en Avellaneda por la Sudamericana, en el último compromiso de Facundo Cambeses y Gabriel Rojas, que salvo una baja de última hora tampoco viajarían a Estados Unidos.
La prelista de 55 jugadores de la selección argentina
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Racing Club
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
LIONEL MESSI - Inter de Miami
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio