A un mes del Mundial, se conoció la lesión que sufrió Emiliano "Dibu" Martínez

“Me rompí el dedo en la entrada en calor”. La frase de Emiliano Martínez después de consagrarse campeón de la Europa League ante Aston Villa generó una inmediata preocupación a menos de un mes para la disputa del Mundial 2026, donde apunta a volver a defender los tres palos de la selección argentina para repetir la gesta de Qatar 2022. Y ahora se conoció cuál es la lesión sufrida por el arquero, que brinda una mayor cuota de tranquilidad a solo 26 días para afrontar el estreno contra Argelia por el Grupo J, que también está compuesto por Austria y Jordania.

El periodista Gastón Edul, que se encarga del día a día de la Albiceleste en TyC Sports, confirmó que el Dibu tiene una “fractura chica” en su dedo anular , luego de haber pedido un vendaje especial durante el precalentamiento previo a la definición de la copa europea contra el Friburgo de Alemania en Turquía.

“No hace falta intervención. Tiene para 20 días. Apunta a estar para el primer partido de Argentina en el Mundial . Va a llegar. No va a jugar los amistosos”, aseguró Edul, quien subrayó su ausencia para los encuentros ante Honduras e Islandia en la antesala a la Copa del Mundo.

Cabe remarcar que el equipo de Lionel Scaloni se medirá al combinado hondureño el próximo sábado 6 de junio en el Kyle Field de Texas y el martes 9 de ese mes irá contra el seleccionado islandés en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama, Estados Unidos.

La dolencia física de Emiliano Martínez se generó después de realizar sus primeros movimientos sobre el césped del Besiktas Park de Estambul. En un momento, el marplatense solicitó el ingreso de un auxiliar del Aston Villa y se hizo vendar el dedo en el campo de juego minutos antes de irse al vestuario para disputar la final.

En el plano futbolístico, el ex jugador de Arsenal de Inglaterra volvió a demostrar su calidad en el arco con intervenciones importantes que sostuvieron a los Villanos en la victoria 3-0 contra Friburgo sin generar ninguna preocupación entre los presentes, pero sus declaraciones al término del encuentro dejaron claro que no había sido algo menor: “Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”.

Su ausencia confirmada para afrontar los amistosos contra Honduras e Islandia le podría dar una gran oportunidad a Gerónimo Rulli de mostrarse como el arquero de la Selección, ya que las grandes actuaciones del Dibu lo han relegado a ser suplente en la mayoría de los compromisos. El 14 de noviembre pasado jugó los 90 minutos en el amistoso con victoria 2-0 ante Angola y fue al banco en los últimos ensayos contra Mauritania y Zambia.

Martínez debutó en el arco de Argentina en junio de 2021 en un empate 1-1 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas y nadie más le arrebató la titularidad. Sus rendimientos en la Copa América de ese año en Brasil, en especial en la serie de penales ante Colombia para avanzar a la final, lo catapultaron como uno de los símbolos de este equipo. Y sus apariciones en la Copa del Mundo ante Países Bajos y Francia abrieron camino para que la Albiceleste rompa un maleficio de 36 años sin ganar un Mundial.

Posee 41 vallas invictas en 59 partidos y quedó muy cerca de ser el portero con mayor cantidad de arcos en cero con la camiseta nacional. Este récord es propiedad de Sergio Romero, quien suma 96 juegos y 47 vallas invictas. Además, Dibu registra 44 triunfos, 10 empates y apenas 5 derrotas.