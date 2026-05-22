Colapinto mejoró en la Qualy de Canadá y este sábado partirá 13º en la Sprint

El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto cerró la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Canadá en el decimotercer puesto, por delante de su compañero de equipo. El pilarense pudo dar cuatro vueltas rápidas en la segunda etapa de la ronda clasificatoria, con las ruedas medias, y tuvo un 1:14.702 como su mejor tiempo.

La sesión, como viene siendo costumbre en las primeras carreras del campeonato, fue marcada por el dominio de Mercedes: el británico George Russell se quedó con la pole con un 1:12.965, el italiano Kimi Antonelli cerró tan solo 68 décimas por detrás de su compañero de escudería y el tercer lugar fue para el inglés Lando Norris, con un 1:13.280.

En una clasificación que se pudo disputar sin inconvenientes climáticos, con una única bandera roja en la primera etapa que fue producida por el accidente del piloto español Fernando Alonso, que bloqueó en la salida de la curva 4 y se fue contra las protecciones, Franco Colapinto tuvo una buena actuación.

El piloto argentino superó sin grandes inconvenientes el primer corte y se vio beneficiado por la mencionada bandera roja, que cortó el cronómetro a 1:46 minutos del final y, a su reinicio, provocó que ninguno de los pilotos que se situaban en zona de eliminación pudieran mejorar sus tiempos.

Esta ausencia de mejoras, producto de que los corredores dispusieron de muy poco tiempo para dar inicio a las vueltas rápidas y entonces no pudieron calentar correctamente los neumáticos, generó que Pierre Gasly, entre otros, quedara eliminado, por lo que largará en la anteúltima fila, en el 19° lugar.

Luego de una SQ2 en la que Colapinto mejoró su tiempo en cuatro ocasiones, pero no le fue suficiente para superar el corte, los Mercedes dominaron en la tercera y última etapa, con un Lewis Hamilton, de Ferrari, que estuvo peleando contra ellos en toda la sesión pero también fue superado por los McLaren, de Norris y el australiano Oscar Piastri, que coparon la segunda fila de partida.

Así, el simpático Gran Premio canadiense se reanudará en el mediodía de este sábado 23, con la sprint comenzando a las 13:00 (horario argentino). Además, desde las 17:00 se correrá la clasificación definitiva, que determinará las posiciones de largada para la carrera, programada para las 17 del domingo 24.