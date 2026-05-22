Universitario pone primera en el Top Oro ante el tricampeón regional

Universitario debutará frente a Marista en el Top 8 Oro del Regional Cuyano. El encuentro se jugará este sábado en cancha de Alfiles.

Universitario comenzará este sábado un nuevo desafío en el Top 8 Oro del Regional Cuyano, el torneo más importante del rugby de la región. El club sanjuanino enfrentará a Marista, último tricampeón del certamen, en un duelo que marcará el inicio de una temporada cargada de expectativas para la institución.

El equipo dirigido por Fernando Torcivia llega al debut con la ilusión de volver a ser protagonista, tal como ocurrió en las últimas ediciones del campeonato. Del otro lado estará uno de los grandes candidatos al título, un Marista acostumbrado a pelear en los primeros puestos y que buscará reafirmar su dominio en el rugby cuyano.

El encuentro principal se disputará desde las 16. y contará con el arbitraje de Federico González. La jornada comenzará previamente con los compromisos de las divisiones superiores. A las 12.30 jugará la Preintermedia con referato de Cristian Bonilla, mientras que a las 14.15 será el turno de la Intermedia, encuentro que tendrá como árbitra a Sofía Vildozo.

UNIVERSITARIO APUNTA ALTO La Uni afronta este Regional con un plantel que combina experiencia y juventud, en una temporada en la que el club apunta alto tanto desde lo deportivo como desde lo institucional. El buen presente del equipo alimenta la ilusión de pelear nuevamente entre los mejores de la región.