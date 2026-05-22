    • 22 de mayo de 2026 - 18:13

    Universitario pone primera en el Top Oro ante el tricampeón regional

    Universitario debutará frente a Marista en el Top 8 Oro del Regional Cuyano. El encuentro se jugará este sábado en cancha de Alfiles.

    Debut. Universitario arrancará como local ante Marista de Mendoza en el Top 8 de Oro regional.

    Debut. Universitario arrancará como local ante Marista de Mendoza en el Top 8 de Oro regional.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Universitario comenzará este sábado un nuevo desafío en el Top 8 Oro del Regional Cuyano, el torneo más importante del rugby de la región. El club sanjuanino enfrentará a Marista, último tricampeón del certamen, en un duelo que marcará el inicio de una temporada cargada de expectativas para la institución.

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    El equipo dirigido por Fernando Torcivia llega al debut con la ilusión de volver a ser protagonista, tal como ocurrió en las últimas ediciones del campeonato. Del otro lado estará uno de los grandes candidatos al título, un Marista acostumbrado a pelear en los primeros puestos y que buscará reafirmar su dominio en el rugby cuyano.

    El encuentro principal se disputará desde las 16. y contará con el arbitraje de Federico González. La jornada comenzará previamente con los compromisos de las divisiones superiores. A las 12.30 jugará la Preintermedia con referato de Cristian Bonilla, mientras que a las 14.15 será el turno de la Intermedia, encuentro que tendrá como árbitra a Sofía Vildozo.

    UNIVERSITARIO APUNTA ALTO

    La Uni afronta este Regional con un plantel que combina experiencia y juventud, en una temporada en la que el club apunta alto tanto desde lo deportivo como desde lo institucional. El buen presente del equipo alimenta la ilusión de pelear nuevamente entre los mejores de la región.

    El Top 8 Oro reúne a los clubes más fuertes de Mendoza y San Juan. Además de Universitario y San Juan RC, participan Marista, Los Tordos, Mendoza RC y Liceo, entre otros. El torneo se jugará a dos ruedas todos contra todos y los cuatro mejores accederán a semifinales. Además, los cinco primeros obtendrán una plaza para disputar el Torneo del Interior 2027.

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