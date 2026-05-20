Los Pumas miran a Universitario como posible base en San Juan

Juan Pasaro, mánager de Los Pumas, recorrió las instalaciones del club pensando en la estadía previa al test match frente a Gales en julio.

Recorrida. El staff de Los Pumas pasó por San Juan y vio las instalaciones de Universitario como posible centro de trabajo.

El Club Universitario recibió una visita de peso pensando en la llegada de Los Pumas a la provincia. Juan Pasaro, mánager del seleccionado argentino, recorrió las instalaciones de la institución para evaluar la posibilidad de que el plantel nacional utilice el predio durante su estadía en San Juan.

La recorrida incluyó la cancha principal y el gimnasio del club, dos de los espacios que podrían ser utilizados por el seleccionado argentino en la semana previa al encuentro frente a Gales por el Nations Championship. El test match se disputará el sábado 11 de julio, desde las 16, en el Estadio del Bicentenario en Pocito.

La visita forma parte de la planificación logística que realiza la Unión Argentina de Rugby para definir los lugares de entrenamiento y concentración del equipo dirigido por Felipe Contepomi durante su paso por la provincia. Universitario aparece como una de las opciones por infraestructura y ubicación, en una semana que volverá a poner a San Juan en el centro de la escena internacional del rugby.

El posible desembarco de Los Pumas en el club sería además un reconocimiento al crecimiento institucional que viene mostrando Universitario en los últimos años, tanto en obras como en desarrollo deportivo.