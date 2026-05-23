    • 23 de mayo de 2026 - 09:11

    Franco Colapinto largará 13° en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1: hora, TV y grilla de largada

    El argentino tendrá actividad en el primer turno con la cita rápida y más tarde afrontará la clasificación para el evento principal del domingo

    colaaaaaa
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La jornada inicial del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 pasó por varios estados de ánimo en el caso de Franco Colapinto. El piloto argentino no pudo siquiera girar en la única sesión de prácticas, por una falla en su Alpine, y luego entusiasmó con un 10º puesto en el primer tercio de la prueba de clasificación para la carrera sprint, pero finalizó con un 13º.

    Leé además

    Franco Colapinto abandonó la práctica por problemas en su auto.

    Franco Colapinto no dio ni una vuelta en la práctica del Gran Premio de Canadá: la explicación de Alpine
    Franco Colapinto logró su mejor resultado en la F1 tras la sanción a Leclerc en Miami.

    Después de brillar en Miami, Franco Colapinto buscará seguir de racha en el Gran Premio de Canadá: horarios

    Entonces, este sábado, a las 13 de Buenos Aires, el oriundo de Pilar largará en el cajón 13 la competencia corta en el circuito Gilles Villeneuve, que otorgará puntos para los ocho primeros.

    DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO

    Sábado 23 de mayo

    Carrera Sprint a 23 vueltas: 13.00 (Argentina) / 12.00 (Montreal)

    Clasificación: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)

    Domingo 24 de mayo

    Carrera a 70 vueltas: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)

    CÓMO VER EN VIVO EL GRAN PREMIO DE CANADÁ

    TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

    Últimos cinco ganadores del GP de Canadá

    2025 – George Russell (Mercedes)

    2024 – Max Verstappen (Red Bull)

    2023 – Max Verstappen (Red Bull)

    2022 – Max Verstappen (Red Bull)

    2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

    Los últimos cinco pilotos que consiguieron la pole position en el GP de Canadá

    2025 – George Russell (Mercedes)

    2024 – George Russell (Mercedes)

    2023 – Max Verstappen (Red Bull)

    2022 – Max Verstappen (Red Bull)

    2019 – Sebastian Vettel (Ferrari)

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Presente. Sergio Ferrer será parte del Turismo Pista San Luis en la segunda fecha del campeonato puntano.

    El sanjuanino Sergio Ferrer corre la segunda fecha del Turismo Pista San Luis

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Boca jugará este martes un encuentro crucial por la Copa Libertadores

    Boca divide opiniones en San Juan: una encuesta mostró un final abierto en la Copa Libertadores

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Luis Algañaraz fue elegido como presidente de Unión. 

    Unión de Villa Krause realizó la Asamblea y Luis Algañaraz continuará como presidente

    Por Redacción Diario de Cuyo
    polemica en mendoza: investigan a un jugador de independiente rivadavia por apuestas en la copa libertadores

    Polémica en Mendoza: investigan a un jugador de Independiente Rivadavia por apuestas en la Copa Libertadores

    Por Redacción Diario de Cuyo