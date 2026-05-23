Franco Colapinto largará 13° en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1: hora, TV y grilla de largada

La jornada inicial del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 pasó por varios estados de ánimo en el caso de Franco Colapinto. El piloto argentino no pudo siquiera girar en la única sesión de prácticas, por una falla en su Alpine, y luego entusiasmó con un 10º puesto en el primer tercio de la prueba de clasificación para la carrera sprint, pero finalizó con un 13º.
Entonces, este sábado, a las 13 de Buenos Aires, el oriundo de Pilar largará en el cajón 13 la competencia corta en el circuito Gilles Villeneuve, que otorgará puntos para los ocho primeros.
Carrera Sprint a 23 vueltas: 13.00 (Argentina) / 12.00 (Montreal)
Clasificación: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)
Domingo 24 de mayo
Carrera a 70 vueltas: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)
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Últimos cinco ganadores del GP de Canadá
2025 – George Russell (Mercedes)
2024 – Max Verstappen (Red Bull)
2023 – Max Verstappen (Red Bull)
2022 – Max Verstappen (Red Bull)
2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)
Los últimos cinco pilotos que consiguieron la pole position en el GP de Canadá
2025 – George Russell (Mercedes)
2024 – George Russell (Mercedes)
2023 – Max Verstappen (Red Bull)
2022 – Max Verstappen (Red Bull)
2019 – Sebastian Vettel (Ferrari)