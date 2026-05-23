Franco Colapinto largará 13° en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1: hora, TV y grilla de largada

La jornada inicial del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 pasó por varios estados de ánimo en el caso de Franco Colapinto. El piloto argentino no pudo siquiera girar en la única sesión de prácticas, por una falla en su Alpine, y luego entusiasmó con un 10º puesto en el primer tercio de la prueba de clasificación para la carrera sprint, pero finalizó con un 13º.