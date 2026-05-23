    • 23 de mayo de 2026 - 11:54

    Polémica en Mendoza: investigan a un jugador de Independiente Rivadavia por apuestas en la Copa Libertadores

    La Conmebol recibió un informe que compromete a Tomás Bottari por una tarjeta amarilla en Independiente Rivadavia ante Fluminense.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Conmebol abrió una investigación sobre el mediocampista de Independiente Rivadavia de Mendoza Tomás Bottari por una supuesta manipulación de apuestas en el empate 1-1 ante Fluminense, jugado el 6 de mayo en Mendoza, por la Copa Libertadores. La Conmebol analiza si existió manipulación de apuestas.

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    Según un informe que llegó a la confederación, se detectó un “volumen anormal” de apuestas en una casa de juegos de azar de Argentina, justo en torno a la amonestación que recibió Bottari a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el partido todavía estaba 0-0.

    La jugada bajo sospecha en las apuestas

    La jugada bajo sospecha ocurrió cuando el volante de la Lepra interceptó con el brazo un pase de Rodrigo Castillo hacia Luciano Acosta, lo que derivó en la tarjeta amarilla mostrada por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera.

    El reporte, que fue difundido por medios brasileños, puso el foco en que la amonestación a Bottari fue su primera infracción en el partido. El jugador de 25 años terminó el encuentro con solo dos faltas: la segunda llegó recién a los 17 minutos del segundo tiempo.

    La Conmebol analiza si existió manipulación de apuestas, una infracción que puede costar hasta cinco años de inhabilitación o incluso la expulsión de por vida, según el Código Disciplinario de la entidad sudamericana.

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