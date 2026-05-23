    • 23 de mayo de 2026 - 13:34

    El sanjuanino Sergio Ferrer corre la segunda fecha del Turismo Pista San Luis

    El pìloto Sergio Ferrer se presentará en San Luis y lo hará dentro de la Clase 3 con un Renault Clio del Turismo Pista atendido por el equipo EV Competición.

    Presente. Sergio Ferrer será parte del Turismo Pista San Luis en la segunda fecha del campeonato puntano.

    Presente. Sergio Ferrer será parte del Turismo Pista San Luis en la segunda fecha del campeonato puntano.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este fin de semana se realiza la segunda fecha del Turismo Pista San Luis en el autódromo Rosendo Hernández, evento en el que estará presente Sergio Ferrer, piloto sanjuanino que corre en la Clase 3 con un Renault Clio atendido por el equipo EV Competición, de San Luis.

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    La actividad comenzará este sábado 23 con pruebas libres, y continuará el domingo 24 con entrenamiento oficial, clasificación, serie y carrera final.

    Ferrer viene de finalizar en el cuarto puesto de la competencia decisiva, en la apertura de temporada disputada en el autódromo José Carlos Bassi, en la localidad de Villa Mercedes, en condiciones de pista húmeda y con un problema en un amortiguador, debido a un golpe que tuvo en entrenamientos en el circuito de La Pedrera.

    'Estamos trabajando mucho para este fin de semana, se repasó el motor por completo, vamos con un escape nuevo y se repasó por completo el chasis, Fernando Cabrillana me da una mano con el motor y el equipo de Emanuel Vidal en la atención del chasis, el agradecimiento hacia ellos. Creemos que va a funcionar todo muy bien”.

    CRONOGRAMA CLASE 3

    Pruebas libres 12:30 a 12:45 - 14:35 a 14:50 - 16:40 a 16:55

    Entrenamiento oficial 10:10 a 10:25

    Clasificación 11:45

    Serie 14:30 (6 vueltas o 20 minutos)

    Final 17: (12 vueltas o 30 minutos)

    Fuente: Emi Persia Alcaide

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