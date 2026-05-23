    • 23 de mayo de 2026 - 19:00

    Racing despidió a Gustavo Costas tras la eliminación en la Copa Sudamericana

    Diego Milito tomó la decisión este sábado luego de evaluar el semestre de la Academia. El entrenador dejará el cargo tras dirigir 134 partidos y conquistar dos títulos internacionales.

    Gustavo Costas dejó de ser el técnico de Racing.

    Gustavo Costas dejó de ser el técnico de Racing.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Racing Club decidió poner fin al ciclo de Gustavo Costas como director técnico. La determinación fue tomada este sábado por el presidente Diego Milito, quien le comunicó la noticia al cuerpo técnico luego de una evaluación interna marcada por los malos resultados y la eliminación de la Copa Sudamericana.

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    La reunión que inicialmente estaba prevista para analizar “el semestre” del equipo terminó acelerando el desenlace. En el encuentro, Milito y el director deportivo Sebastián Saja le informaron a Costas que la institución rescindiría su contrato, que tenía vigencia hasta diciembre de 2028.

    La eliminación en la Copa Sudamericana fue el golpe decisivo para una dirigencia que ya venía mostrando diferencias internas respecto al armado del plantel, la política de incorporaciones y la promoción de juveniles. Apenas meses atrás, la renovación contractual del entrenador había sido presentada como un fuerte respaldo político de la nueva conducción encabezada por Milito.

    Costas se despedirá este domingo del plantel profesional en Avellaneda. El equipo deberá continuar la preparación para los próximos compromisos ante Independiente Petrolero por la Sudamericana y frente a Defensa y Justicia por la Copa Argentina.

    El balance del ciclo Costas en Racing

    En su etapa al frente de la Academia, Gustavo Costas dirigió 134 partidos, con un saldo de 70 victorias, 25 empates y 39 derrotas, alcanzando un 58% de efectividad.

    Durante su ciclo consiguió dos títulos internacionales históricos para el club: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, logros que lo consolidaron como uno de los entrenadores más exitosos de Racing en los últimos años.

    Además, Costas había alcanzado una marca inédita en el club durante el siglo XXI al convertirse en el primer entrenador en iniciar tres temporadas consecutivas al frente del equipo. Sin embargo, la caída futbolística en el último semestre y la falta de resultados terminaron precipitando el final de su ciclo.

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