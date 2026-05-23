    • 23 de mayo de 2026 - 19:55

    Universitario estuvo cerca ante Marista, el tricampeón del Regional

    Universitario mostró carácter y reaccionó en el complemento, pero Marista encontró el try en la última jugada para quedarse con el triunfo por 27-25.

    Debut. Universitario terminó perdiendo en el arranque ante Marista en el Top 8 Oro.

    Debut. Universitario terminó perdiendo en el arranque ante Marista en el Top 8 Oro.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Universitario debutó en el Top 8 Oro Cuyano con una ajustada derrota frente a Marista por 27-25, en un encuentro de gran nivel disputado en las instalaciones de Sporting Club Alfiles. El quince sanjuanino enfrentó al actual tricampeón regional en un partido intenso y muy parejo, que se definió recién en la última acción de la tarde.

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    La visita aprovechó mejor el inicio del encuentro y logró sacar diferencias a través de su pack de forwards y el juego corto, una de las principales fortalezas del elenco mendocino.

    Con el correr de los minutos, Universitario logró asentarse en el partido y comenzó a crecer desde la obtención y el juego colectivo. Esa reacción le permitió descontar diferencias antes del descanso y mantenerse en partido pese al 22-10 parcial con el que se cerró la primera mitad.

    En el complemento se vio la mejor versión de La Uni. El equipo mostró carácter, intensidad y un rugby dinámico que le permitió igualar las acciones en 22 puntos. A falta de diez minutos, Azar acertó a los palos para dar vuelta el marcador y poner arriba a Universitario por 25-23.

    Sin embargo, Marista fue en busca del resultado hasta el final y en la última jugada encontró el try que le permitió quedarse con el triunfo por 27-25 en el arranque del Regional Cuyano.

    Más allá del resultado, Universitario dejó una imagen positiva frente a uno de los grandes candidatos del certamen y mostró herramientas para ilusionarse de cara a lo que viene en el Top 8 Oro.

    TANTOS DEL PARTIDO

    Universitario 25

    Try: Nicolás Martínez (x2), Vito Sambrizzi.

    Conversión: Teo Azar (x2)

    Penal: Teo Azar (x2).

    Marista 27

    Try: Gabriel Pronce, Rafael Cardozo, Octavio Soria y Juan Pablo Soria.

    Conversión: Bautista Filizzola (x2).

    Penal: Bautista Filizzola.

    Resultado parcial: Universitario 10-22 Marista

    Amonestaciones

    Amarilla: Bautista Filizzola (MAR) y Francisco Marcucci (UNI).

    Roja: -.

    Cancha: Anexo SC Alfiles

    Intermedia: Universitario 43-42 Marista

    Pre Intermedia: Universitario 38-10 Marista

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