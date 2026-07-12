San Juan volvió a copar la Plaza 25 de Mayo: una madrugada de fiesta por la clasificación de Argentina

La historia volvió a repetirse. Apenas el árbitro marcó el final del partido y Argentina aseguró su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 , el corazón de San Juan comenzó a latir al ritmo de los festejos.

Como ocurrió después de cada triunfo de la Scaloneta en esta Copa del Mundo, la Plaza 25 de Mayo se transformó en el gran punto de encuentro para celebrar una nueva alegría albiceleste.

La clasificación no fue sencilla. Hubo sufrimiento, nervios y un alargue que pareció eterno. Pero cuando Julián Álvarez rompió el empate con un golazo y Lautaro Martínez liquidó la historia en el último minuto, la tensión dio paso a la emoción.

Minutos después de la medianoche, comenzaron a llegar familias enteras, grupos de amigos, jóvenes envueltos en banderas argentinas y hasta niños sobre los hombros de sus padres. La plaza volvió a teñirse de celeste y blanco.

Los bombos marcaron el ritmo de una celebración que se extendió durante la madrugada. Las canciones de cancha se mezclaron con los bocinazos de quienes recorrían el centro sanjuanino haciendo sonar sus vehículos, mientras decenas de banderas flameaban frente al histórico paseo de la ciudad.

La escena ya se convirtió en una postal repetida de este Mundial. Cada triunfo de la Selección tiene el mismo destino: la Plaza 25 de Mayo. Allí no importan el frío invernal ni la hora. Lo único que cuenta es compartir la alegría de un equipo que sigue alimentando el sueño de volver a levantar la Copa del Mundo.

La victoria ante Suiza tuvo un condimento especial. Después de un partido cargado de incertidumbre, en el que el equipo de Lionel Scaloni debió recurrir al suplementario para conseguir el pase, el desahogo fue todavía más grande. Cada gol se gritó como un título y el pitazo final terminó de liberar toda la tensión acumulada.

Entre abrazos, fotos y celulares registrando cada instante, los sanjuaninos volvieron a demostrar que viven el Mundial con una intensidad única. Muchos llegaron con camisetas de distintas épocas de la Selección, otros simplemente llevaron una bandera sobre los hombros, pero todos compartieron el mismo sentimiento: la ilusión de seguir haciendo historia.

Ahora el sueño continúa. Argentina enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final y, si algo dejó en claro esta Copa del Mundo, es que San Juan ya tiene preparada su cita de siempre. Si la Scaloneta vuelve a dar otro paso, la Plaza 25 de Mayo volverá a convertirse en el escenario de una celebración que, a esta altura del Mundial 2026, ya es una hermosa costumbre.