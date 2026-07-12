Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales: día, horario y el cuadro completo hasta la final

La Albiceleste chocará con los ingleses en un partido que tiene mucha historia en los mundiales.

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Argentina volvió a conquistar otro sufrido triunfo en el Mundial 2026: venció a Suiza en la prórroga y enfrentará a Inglaterra, que le ganó en el primer turno un partido vibrante a Noruega. Se enfrentarán el miércoles 15 de julio en Atlanta desde las 16.00 (hora de Argentina).

El primer duelo de semifinales se celebrará en el Dallas Stadium y tendrá como protagonistas a dos de los seleccionados más poderosos de esta Copa del Mundo: Francia chocará con España el martes 14 de julio. Al día siguiente, el miércoles 15, se definirá al otro finalista en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta: Inglaterra jugará ante el ganador de Argentina.

Luego de eso, la agenda sólo tendrá dos partidos más por completarse: el choque del tercer puesto entre los perdedores de las semifinales será el sábado 18 de julio en el Miami Stadium y servirá como antesala del plato principal. El domingo 19 de julio, a partir de las 16.00 (hora Argentina), se definirá al 23° campeón del Mundial en el MetLife Stadium, estadio de la sede New York/New Jersey.

En términos estadísticos, Francia perseguirá el objetivo de disputar la quinta final de su historia tras haber sido campeón como local en 1998 y en Rusia 2018 (perdió en Alemania 2006 contra Italia y en Qatar 2022 ante Argentina). España, por su lado, intentará aparecer por segunda vez en el partido por el título luego de alzar su única Copa del Mundo con un recordado triunfo sobre Países Bajos en Sudáfrica 2010.

Los ingleses, campeones por única vez en 1966 como locales, vienen de disputar unas semifinales mundialistas en Rusia 2018: cayeron en tiempo suplementario contra Croacia y luego perdieron el partido por el tercer puesto contra Bélgica.