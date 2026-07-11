¡Argentina semifinalista! Venció a Suiza 3-1 en el alargue y el miércoles va contra Inglaterra

La Selección argentina volvió a demostrar que sabe sufrir. En un partido cargado de tensión y emoción en el Estadio de Kansas City, el campeón del mundo derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario y consiguió el último boleto a las semifinales del Mundial 2026, donde se medirá con Inglaterra por un lugar en la gran final.

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales: día, horario y el cuadro completo hasta la final

El equipo de Lionel Scaloni parecía tener el encuentro bajo control durante buena parte de la noche, pero la resistencia suiza obligó a disputar 30 minutos más antes de que aparecieran Julián Álvarez y Lautaro Martínez para sellar una clasificación tan trabajada como merecida.

Argentina golpeó rápido. Apenas a los nueve minutos, Lionel Messi ejecutó un preciso tiro de esquina desde la izquierda y Alexis Mac Allister anticipó a toda la defensa helvética con un impecable cabezazo que dejó sin respuestas al arquero Gregor Kobel.

La Albiceleste administró la ventaja durante gran parte del primer tiempo, aunque Suiza también generó peligro. Emiliano "Dibu" Martínez respondió con seguridad ante un remate de Djibril Sow y luego salió con precisión para cortar un mano a mano frente a Breel Embolo.

Con el 1-0, Argentina se fue al descanso con tranquilidad, aunque sabiendo que el partido estaba lejos de definirse.

Suiza reaccionó y llevó el partido al alargue

En el complemento, el conjunto europeo elevó su nivel y encontró el empate a los 66 minutos. Dan Ndoye apareció por el sector derecho, recibió la devolución de un compañero y definió cruzado ante la salida del Dibu Martínez para establecer el 1-1.

Pese al golpe, Argentina tuvo oportunidades para recuperar la ventaja. Lionel Messi estuvo muy cerca con un derechazo que pasó junto al palo y, ya en el tiempo de descuento, Kobel salvó a Suiza con una espectacular atajada ante una volea de Lisandro Martínez.

El partido también tuvo un momento clave a los 71 minutos, cuando Breel Embolo fue expulsado. El delantero suizo, que ya estaba amonestado, simuló una falta de Leandro Paredes. Tras la intervención del VAR, el árbitro João Pinheiro corrigió su decisión inicial, anuló la infracción y le mostró la segunda tarjeta amarilla al atacante europeo.

Sin embargo, ni siquiera con un hombre de más Argentina pudo romper la igualdad durante los 90 minutos reglamentarios.

Julián Álvarez destrabó una batalla

En el alargue, Scaloni movió el banco con el ingreso de Thiago Almada, quien estuvo muy cerca de convertir con un remate que se estrelló en el palo.

La resistencia suiza recién cedió a los 111 minutos. Después de que Kobel le negara el gol a Messi con una gran intervención, Julián Álvarez tomó el rebote unos instantes más tarde, se acomodó fuera del área y sacó un derechazo espectacular que se clavó junto al palo izquierdo para desatar el festejo argentino.

Con Suiza lanzada al ataque en busca del empate, la Selección encontró espacios para liquidarlo. En el último minuto del suplementario, Lautaro Martínez apareció para marcar el 3-1 definitivo y sentenciar una clasificación que hizo sufrir a todo un país.

Se viene un duelo de gigantes

Con este triunfo, Argentina se instaló entre los cuatro mejores del Mundial 2026 y ya conoce a su próximo rival: Inglaterra, que horas antes había eliminado a Noruega por 2-1, también en el tiempo suplementario.

Será un choque de candidatos, con dos selecciones repletas de figuras y un lugar en la final en juego. La Albiceleste continúa soñando con defender el título conquistado en Qatar y dio un nuevo paso, una vez más con carácter, resiliencia y el sello competitivo que caracteriza al ciclo de Lionel Scaloni.