La Selección argentina cuesta más del doble que el plantel de Suiza: quiénes son los jugadores más valiosos de cada equipo

La Selección argentina se prepara para enfrentar a Suiza en un cruce que, además de definir qué equipo jugará la semifinales de Mundial 2026, exhibe una marcada diferencia económica entre ambos planteles . Los valores de mercado permiten dimensionar el contraste entre los dos equipos que llegan a esta instancia de la cita mundialista, que tendrá lugar este sábado a las 22.

Argentina cuenta con algunas de las figuras más cotizadas del fútbol mundial, mientras que el plantel suizo presenta una composición más equilibrada, sin nombres que se acerquen a los valores de los principales referentes albicelestes, pero con un peso económico igualmente considerable. La diferencia se replica tanto en el total de cada plantel como en el promedio de sus principales figuras.

De acuerdo con los datos de la plataforma Transfermarkt, el plantel argentino está valuado en USD 928,6 millones, mientras que el de Suiza alcanza los 382,3 millones de dólares. De esta manera, se observa que el valor del plantel argentino equivale a más de dos veces y media el de su rival. Ahora bien, esa brecha, aunque significativa, resulta considerablemente menor a la que separó a la Argentina de otros rivales que enfrentó en instancias previas del torneo.

En el caso de Cabo Verde, por ejemplo, se registró una diferencia de 15 a 1, ya que el plantel del país africano tiene un valor de mercado de USD 62,67 millones. Luego, en la cancha, el cruce fue mucho más parejo de lo que se esperaba.

Julián Álvarez encabeza la lista de los futbolistas argentinos mejor cotizados, con un valor de mercado de 115 millones de dólares. Lo siguen:

Enzo Fernández: USD 103,50 millones.

Lautaro Martínez: USD 97,75 millones.

Nicolás Paz: USD 92 millones

Alexis Mac Allister: USD 80,50 millones

De esta manera, solamente estos cinco jugadores acumulan un valor de mercado conjunto que ronda los USD 488,75 millones, una cifra que por sí sola supera al plantel completo de Suiza.

En el caso de Suiza, el jugador mejor cotizado es Johan Manzambi, del SC Friburgo, con un valor de mercado de 57,5 millones de dólares. El futbolista, sin embargo, se encuentra lesionado, por lo que se perderá el partido de este sábado. Lo sigue Gregor Kobel, arquero del Borussia Dortmund, valuado en USD 46 millones, y Dan Ndoye, de Nottingham Forest, con 36,8 millones de dólares.

Completan la lista Denis Zakaria, del Mónaco, y Noah Okafor, de Leeds United, ambos con un valor de USD 28,7 millones, cifra que comparten con Ardon Jashari, también valuado en USD 28,7 millones. De esta manera, el quinto puesto queda compartido entre tres futbolistas con idéntica cotización.

Cómo llegaron ambos equipos hasta esta instancia

Argentina finalizó la fase de grupos con triunfos por 3 a 0 ante Argelia, 2 a 0 ante Austria y 3 a 1 frente a Jordania. En 16avos de final, superó a Cabo Verde por 3 a 2, y en octavos de final venció a Egipto, también por 3 a 2, con una remontada histórica al final del partido. De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó a esta instancia de Cuartos de Final tras dos partidos consecutivos definidos por un solo gol de diferencia.

Suiza, por su parte, cerró la fase de grupos con un empate 1 a 1 frente a Qatar, un triunfo por 4 a 1 sobre Bosnia Herzegovina y otro por 2 a 1 ante Canadá. En 16avos de final, se impuso a Argelia por 2 a 0, mientras que en octavos de final eliminó a Colombia tras un empate sin goles, resuelto por 4 a 3 en la definición por penales.

El contraste entre el valor del plantel y el rendimiento en cancha

Pese a contar con un plantel considerablemente más valioso que sus rivales, a la Argentina le costó imponerse tanto ante Cabo Verde como ante Egipto, dos equipos que resistieron hasta el final y que terminaron cediendo por una diferencia mínima de gol. Ese dato contrasta con la magnitud de la brecha económica que separó al plantel argentino de esos rivales, y refuerza que la cotización de mercado no se tradujo de manera directa en un desarrollo cómodo dentro de la cancha.

En ese contexto, la diferencia de valores con Suiza, aunque se mantiene favorable a la Argentina en una proporción superior al doble, resulta menor a la registrada frente a otros equipos que la selección enfrentó en el desarrollo del torneo. De esta manera, el cruce ante el equipo europeo presenta, desde el plano económico, una de las distancias más acotadas que la Argentina haya tenido hasta esta instancia del Mundial.

Entre los futbolistas suizos, la ausencia de Johan Manzambi por lesión resulta un dato relevante para el desarrollo del partido, ya que se trata del jugador con la cotización más alta de todo el plantel dirigido por Murat Yakin, por encima incluso del arquero Gregor Kobel y del delantero Dan Ndoye.