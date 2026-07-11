Inglaterra - Noruega: ¿se debió anular el gol de Jude Bellingham? La pelota pegó en un cable

El conjunto británico y el escandinavo se enfrentan en Miami en pos de un lugar en las semifinales del Mundial.

La pelota parece pegar en un cable que sostiene a una cámara aérea en la antesala del primer gol de Inglaterra contra Noruega en el Mundial.

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Inglaterra le ganó a Noruega por 2 a 1 en Miami y se clasificó a las semifinales del Mundial. Los nórdicos abrieron el marcador con un golazo de Andreas Schjelderup, pero Jude Bellingham surgió con la clase habitual para igualar en el cierre del primer tiempo. Y capturó un rebote en el alargue que definió el partido.

Bellingham volvió a mostrar su jerarquía para Inglaterra. Cuando el equipo británico parecía irse al descanso en desventaja, el mediocampista de Real Madrid apareció con una acción de enorme categoría para marcar el 1-1 en el segundo minuto adicional del primer tiempo. Eso sí: el tanto pudo ser anulado. Y por una situación insólita.

La jugada comenzó con una recuperación de Elliot Anderson tras un pelotazo. El volante encontró rápidamente a Anthony Gordon sobre el sector izquierdo del ataque y la nueva joya de Barcelona, de gran desempeño en el Mundial, asistió hacia atrás al volante, que recibió a la altura de la medialuna. Con un control orientado y una gambeta para dejar atrás a su marcador, el futbolista inglés se acomodó en el área y, en el momento perfecto, sacó un potente remate de zurda cruzado que pasó delante del arquero Örjan Nyland y que hizo que el balón se metiera junto al segundo palo. Un golazo que desató el festejo de los Three Lions y cambió la historia del encuentro justo antes del descanso.

Sin embargo, algo ocurrió durante la trayectoria de la pelota durante la acción. Cuando estaba en el aire después de un saque del arquero escandinavo, el balón tocó con un cable del dron de la televisión oficial, de manera prácticamente imperceptible. De todos modos, la situación fue advertida por Nyland y por el entrenador, Stale Solbakken. Sin embargo, el árbitro francés Clément Turpin no tomó nota de lo sucedido y el VAR no se interpuso.

¿Qué debió pasar? Si, en efecto, el balón tocó el cable, se debió anular el gol. Luego, otorgar un bote a tierra (“pique”) en el lugar y favorable a Noruega, que en ese momento tenía la posesión, por el pelotazo del arquero. De acuerdo con un comunicado oficial desde FIFA, el gol fue bien convalidado. “Según el sensor de la pelota, no hubo toque con el cable”, dijo de modo oficial una fuente de la entidad.