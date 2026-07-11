Inglaterra eliminó a Noruega en un partidazo y avanzó a las semifinales del Mundial 2026

Con un doblete de Jude Bellingham , los Three Lions derrotaron 2-1 a Noruega en el alargue y se metieron entre los cuatro mejores del torneo. Ahora esperan por el ganador de Argentina y Suiza.

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Inglaterra sufrió, reaccionó en los momentos decisivos y terminó celebrando una clasificación épica. En el Hard Rock Stadium de Miami, el equipo dirigido por Thomas Tuchel venció 2-1 a Noruega en tiempo suplementario y se convirtió en el tercer semifinalista del Mundial 2026. La gran figura fue Jude Bellingham, autor de los dos goles que sostuvieron el sueño británico de conquistar la Copa del Mundo.

El encuentro comenzó con un desarrollo muy parejo. Inglaterra monopolizó la posesión, aunque le costó encontrar espacios frente a una Noruega ordenada, que apostó por el contraataque liderado por Martin Odegaard y Erling Haaland.

La primera emoción llegó a los 36 minutos. Andreas Schjelderup desbordó por la izquierda y sacó un potente zurdazo que se clavó junto al segundo palo de Jordan Pickford para establecer el 1-0 en favor de los escandinavos.

Los ingleses reaccionaron antes del descanso. Ya en tiempo agregado, Bellingham tomó la pelota en la puerta del área, dejó atrás a dos defensores y definió con categoría para marcar el 1-1 con un verdadero golazo.

Noruega estuvo cerca, pero Inglaterra resistió

En el complemento, Noruega volvió a golpear a través de Torbjörn Heggem, aunque el VAR detectó un empujón previo de Haaland y el árbitro Clément Turpin anuló correctamente la conquista.

Los dirigidos por Stale Solbakken siguieron generando peligro y estuvieron muy cerca del segundo tanto con un cabezazo de Kristoffer Ajer que se estrelló en el travesaño, mientras que Antonio Nusa y Patrick Berg también exigieron a Pickford.

Del otro lado, Inglaterra mejoró con los ingresos de Bukayo Saka y Eberechi Eze, aunque no logró quebrar nuevamente la resistencia noruega durante los 90 minutos reglamentarios.

Bellingham apareció otra vez en el alargue

Ya en el tiempo suplementario, Inglaterra encontró el premio a los 92 minutos. Harry Kane ganó de cabeza y obligó a una brillante atajada de Örjan Nyland, pero el rebote quedó servido para Jude Bellingham, que apareció dentro del área para empujar el balón y convertir el 2-1 definitivo.

Noruega buscó el empate hasta el último instante. Oscar Bobb desperdició una clara oportunidad con un remate por encima del travesaño y los Vikingos empujaron con todo en los minutos finales, aunque Inglaterra defendió con firmeza la ventaja.

Thomas Tuchel incluso reforzó la defensa al reemplazar a Bellingham por el experimentado Dan Burn en los últimos minutos para sostener el resultado.

Espera por Argentina o Suiza

Con este triunfo, Inglaterra se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 y ahora aguardará por el vencedor del duelo entre Argentina y Suiza, que definirá a su próximo rival en la lucha por un lugar en la gran final.

Los Three Lions volvieron a mostrar carácter en un partido muy exigente y encontraron en Jude Bellingham a su líder futbolístico. Con dos goles decisivos y una actuación sobresaliente, el mediocampista volvió a ser determinante para mantener viva la ilusión inglesa de conquistar el título mundial.