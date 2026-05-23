San Martín se quedó con el clásico ante Maipú y recuperó su confianza

El Verdinegro ganó por 2-1 con goles de Hachen y de Iachetti y escaló a zona de Reducido en la Zona B.

Por la ambición, por la reacción cuando se le complicó, por su voluntad inquebrantable, San Martín se dio el gusto de quedarse con el clásico ante Deportivo Maipú al que venció por 2-1 en el marco de la fecha 15 de la Primera Nacional. Gabriel Hachen y Nicolás Iachetti marcaron los goles Verdinegros, descontando Tomás Silva para el Cruzado.

Una victoria pesada para San Martín que se reacomodó en las posiciones. Escalando ahora a Zona de Reducido y cortándole un invicto de cinco fechas a Deportivo Maipú que mostró algo en el inicio del complemento. San Martín lo necesitaba y lo construyó desde la convicción en todo el juego y en la tremenda reacción del complemento cuando el Cruzado se lo empató.

San Martín hizo su mérito en el primer tiempo. Fue premio a su insistencia, a la vocación de ir a buscar el clásico desde el primer minuto. Lo buscó con sus argumentos, con las subidas de Zuliani y de Murillo por los laterales, con la movilidad de Funez y de Juncos en el ataque y con la intención de Hachen de organizar prolijo. Deportivo Maipú solamente se defendió en lo posicional, sin arriegar casi nada. A los 14' San Martín tuvo la primera clara del primer tiempo cuando Juncos definió cruzado. Siguió insistiendo el Verdinegro y Zuliani tuvo la segunda con un remate que se fue apenas elevado. Y a los 43' llegaría justicia para San Martín cuando la bajó Funez, le sirvió la asistencia a Hachen y el 10 la clávó en el ángulo para poner el merecido 1-0 favorable al Verdinegro.

En el complemento, Deportivo Maipú salió decidido a demostrar las razones de su racha positiva. Presionó, se adelantó y le complicó los primeros 10' del segundo tiempo a un San Martín que no podía reacomodarse en la cancha. Pasados los primeros 15' el Verdinegro entró en partido y se lo emparejó a los mendocinos. Empezó a insistir San Martín en ataque y le dejó espacios a Maipú que a los 31' se sacó la lotería cuando Tomás Silva apuró en una salida y anticipó la marca para cruzarle el remate a Díaz Robles y poner el sorpresivo 1-1 en el Pueblo Viejo.

Pero ese empate liberó una faceta que San Martín necesitaba demostrar: su capacidad de reacción. Y así fue porque los cambios surtieron efecto, Funez siguió siendo clave en el sostén del ataque y a los 33' Iachetti puso justicia al definir un muy buen centro de Jaurena. San Martín demostró que podía levantar la adversidad y eso lo potenció para llevar el clásico a un final sin sobresaltos más allá de los remates de Eggel.