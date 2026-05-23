    • 23 de mayo de 2026 - 18:29

    Problemas en Boca: Merentiel sufrió una lesión muscular y se perderá el partido con Universidad Católica

    El uruguayo no participó de los últimos entrenamientos y este sábado se confirmó la dolencia. Se espera el parte médico oficial.

    Se desgarró Merentiel y se pierde el partido ante Unviersidad Católica.

    Se desgarró Merentiel y se pierde el partido ante Unviersidad Católica.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca tiene un duelo clave ante Universidad Católica por la Copa Libertadores: deberá ganar para clasificar a octavos de final. Este sábado, Claudio Úbeda recibió una noticia este sábado.

    Leé además

    Desahogo. Nico Iachetti terminó siendo el héroe de San Martín en el clásico contra Maipú.

    San Martín se quedó con el clásico ante Maipú y recuperó su confianza

    Por Ariel Poblete
    Franco Colapinto maneja el Alpine durante la clasificaciónpara el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve.

    Gran actuación de Colapinto en la clasificación: terminó 10° y largará desde esa posición en el GP de Canadá

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Miguel Merentiel sufrió una lesión muscular y se perderá el partido del jueves 28 en la Bombonera. El uruguayo jugó 90 minutos ante Cruzeiro y fue apartado en el último entrenamiento por precaución al igual que Marco Pellegrino.

    A la espera de que Boca saque el parte médico en sus canales oficiales, Úbeda tendrá que buscar variantes en el ataque en un partido que necesita goles para sumar confianza además de la clasificación.

    La lesión de Merentiel se suma a la de Adam Bareiro, los dos delanteros titulares del Xeneize: “Bareiro presenta lesión muscular del complejo aductor y recto anterior del abdomen izquierdo”, expresó el club en el parte médico del paraguayo.

    Las alternativas que aparecen en la órbita del DT serían Milton Giménez, Ángel Romero y Exequiel Zeballos. Además, aparece el nombre de Alan Velasco a la espera de la lista de convocados.

    Wilmar Roldán será el árbitro del partido entre Boca y Universidad Católica: los antecedentes que preocupan

    Boca enfrentará a Universidad Católica el jueves 28 de mayo en la Bombonera en un partido que definirá su participación o no en los octavos de final de la Copa Libertadores. La Conmebol hizo oficial el equipo arbitral para el encuentro.

    El juez principal será el colombiano Wilmar Roldán, árbitro de experiencia en las competencias más importantes de Sudamérica. Sin embargo, en el Xeneize preocupan algunos antecedentes en partidos definitorios, entre ellos, dos finales de Libertadores.

    Roldán dirigió 18 veces a Boca, de las cuales ganó 8, empató 4 y perdió 6. Dos derrotas fueron en la final ante Corinthians en 2012 y ante Fluminense en 2023.

    En cuanto a las expulsiones, tiene un saldo equitativo: le echó 3 jugadores a Boca y 3 jugadores al rival. Algo parecido sucede con los penales: cobró 2 a favor y 3 en contra.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Franco Colapinto 

    Franco Colapinto brilló en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá, avanzó cuatro puestos y quedó 9°

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Presente. Sergio Ferrer será parte del Turismo Pista San Luis en la segunda fecha del campeonato puntano.

    El sanjuanino Sergio Ferrer corre la segunda fecha del Turismo Pista San Luis

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Boca jugará este martes un encuentro crucial por la Copa Libertadores

    Boca divide opiniones en San Juan: una encuesta mostró un final abierto en la Copa Libertadores

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Luis Algañaraz fue elegido como presidente de Unión. 

    Unión de Villa Krause realizó la Asamblea y Luis Algañaraz continuará como presidente

    Por Redacción Diario de Cuyo