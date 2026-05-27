    • 27 de mayo de 2026 - 10:50

    Alpine anunció un nuevo socio y un cambio en su nombre a partir de la temporada 2027

    La escudería en la que corre Franco Colapinto pasará a llamarse “Gucci Racing Alpine Formula One Team”.

    La escudería en la que corre Franco Colapinto pasará a llamarse “Gucci Racing Alpine Formula One Team”.&nbsp;

    La escudería en la que corre Franco Colapinto pasará a llamarse “Gucci Racing Alpine Formula One Team”. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Alpine anunció un nuevo socio estratégico y un importante cambio de identidad de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1. La marca francesa confirmó una asociación con Gucci, que se convertirá en el patrocinador principal del equipo.

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    De esta manera, la estructura pasará a competir bajo el nombre “Gucci Racing Alpine Formula One Team” a partir del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1 2027 y además utilizará los colores característicos de Gucci en sus monoplazas.

    Se trata de un acuerdo histórico para la máxima categoría del automovilismo, ya que será la primera vez que una casa de moda de lujo se desempeñe como principal patrocinador de un equipo de Fórmula 1.

    Franco Colapinto participó del histórico anuncio entre Alpine y Gucci

    La colaboración también dará origen a “Gucci Racing”, una nueva plataforma comercial y de experiencias construida alrededor de los valores de rendimiento, precisión, disciplina y excelencia, combinando el mundo del lujo con el deporte motor.

    En el anuncio oficial participaron importantes figuras de ambas compañías, entre ellas Demna, Francesca Bellettini, Philippe Krief, Pierre Gasly, Flavio Briatore y el argentino Franco Colapinto.

    Desde Alpine destacaron que la alianza busca potenciar el alcance global de la marca y fortalecer su presencia dentro y fuera de las pistas. Además, remarcaron que el proyecto incluirá experiencias exclusivas, contenidos especiales y futuras líneas de productos vinculadas al automovilismo y la moda de lujo.

    Flavio Briatore celebró la alianza con Gucci: “La moda también puede ganar en la Fórmula 1”

    El asesor ejecutivo de la escudería francesa destacó el histórico acuerdo entre Alpine y Gucci y aseguró sentirse “increíblemente orgulloso” de sumar a la firma italiana como patrocinador principal del equipo.

    Además, remarcó que la asociación abre nuevas oportunidades a nivel global y sostuvo que Alpine ya demostró que “la moda también puede ganar en la Fórmula 1”.

    Briatore también valoró el crecimiento deportivo de la escudería y agradeció a Luca de Meo y Francesca Bellettini por hacer posible el proyecto.

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