Cuatro meses de suspensión por racismo para un juvenil de la Selección argentina Sub-17

La Confederación Sudamericana castigó con efecto inmediato al mediocampista de Independiente Matheo Benítez Machuca tras una denuncia del plantel de Brasil en Paraguay.

CONMEBOL decidió sancionar con una suspensión de cuatro meses al mediocampista de la Selección argentina Sub-17, Matheo Benítez Machuca, tras encontrarlo responsable de realizar insultos de índole racista contra la delegación de Brasil en el marco del último torneo Sudamericano desarrollado en Paraguay.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la penalización contra el futbolista de las inferiores de Independiente posee ejecución inmediata y cuenta con el aval de la FIFA, por lo que su inhabilitación rige tanto para compromisos internacionales como para los torneos locales de AFA.

De este modo, el volante no podrá sumar minutos en la División Reserva del conjunto de Avellaneda ni en su respectiva categoría hasta la finalización de su suspensión.

El expediente disciplinario realizado por el ente del fútbol sudamericano se inició formalmente a partir de la acusación de los futbolistas del seleccionado brasileño, quienes denunciaron que Machuca realizó ademanes discriminatorios dentro del campo de juego en el estadio de Sportivo Ameliano.

Aunque las imágenes de la transmisión oficial no consiguieron registrar la secuencia exacta de los hechos, las protestas se dirigieron directamente al árbitro principal, David Ojeda, que optó por no activar las directrices vigentes del protocolo antirracismo.