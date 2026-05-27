    • 27 de mayo de 2026 - 10:06

    Cuatro meses de suspensión por racismo para un juvenil de la Selección argentina Sub-17

    La Confederación Sudamericana castigó con efecto inmediato al mediocampista de Independiente Matheo Benítez Machuca tras una denuncia del plantel de Brasil en Paraguay.

    Conmebol: cuatro meses de suspensión por racismo para Matheo Benítez Machuca, juvenil de la Selección argentina Sub-17

    Conmebol: cuatro meses de suspensión por racismo para Matheo Benítez Machuca, juvenil de la Selección argentina Sub-17

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    CONMEBOL decidió sancionar con una suspensión de cuatro meses al mediocampista de la Selección argentina Sub-17, Matheo Benítez Machuca, tras encontrarlo responsable de realizar insultos de índole racista contra la delegación de Brasil en el marco del último torneo Sudamericano desarrollado en Paraguay.

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    Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la penalización contra el futbolista de las inferiores de Independiente posee ejecución inmediata y cuenta con el aval de la FIFA, por lo que su inhabilitación rige tanto para compromisos internacionales como para los torneos locales de AFA.

    De este modo, el volante no podrá sumar minutos en la División Reserva del conjunto de Avellaneda ni en su respectiva categoría hasta la finalización de su suspensión.

    El expediente disciplinario realizado por el ente del fútbol sudamericano se inició formalmente a partir de la acusación de los futbolistas del seleccionado brasileño, quienes denunciaron que Machuca realizó ademanes discriminatorios dentro del campo de juego en el estadio de Sportivo Ameliano.

    Aunque las imágenes de la transmisión oficial no consiguieron registrar la secuencia exacta de los hechos, las protestas se dirigieron directamente al árbitro principal, David Ojeda, que optó por no activar las directrices vigentes del protocolo antirracismo.

    Frente a este escenario, la AFA confirmó que presentará un recurso de apelación para que el juvenil logre integrarse a las concentraciones y a los encuentros preparatorios previos al Mundial de la categoría, el cual se disputará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de este año, fechas para las cuales el jugador ya habrá cumplido la totalidad del castigo.

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