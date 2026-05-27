River Plate se refugia en la Copa Sudamericana ante el Blooming

River Plate, tras la final perdida, será local del conjunto boliviano este miércoles cerrando el Grupo H y sabiendo que puede terminar líder.

Figura. Facundo Colidio es hoy por hoy la gran bandera de un River que llega golpeado al cierre de la primera fase de la Sudamericana.

River buscará este miércoles cerrar el semestre con una alegría y asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Coudet recibirá desde las 21.30 a Blooming en el Monumental por la sexta fecha del Grupo H, con la necesidad de dejar atrás el golpe que significó la derrota ante Belgrano.

El panorama es favorable para el Millonario. River lidera el grupo con 11 puntos y un empate le alcanzará para avanzar directamente a octavos como primero de la zona. Incluso perdiendo podría clasificarse, ya que solo quedaría eliminado si cae ante Blooming y, al mismo tiempo, Carabobo derrota a Red Bull Bragantino en Brasil.

Tras la caída en Córdoba, la Sudamericana pasó a convertirse en uno de los grandes objetivos del semestre. River mostró buenos momentos durante la fase de grupos y llega dependiendo de sí mismo frente a un rival que ya está eliminado y apenas sumó un punto en cinco partidos.

BAJAS SENSIBLES Sin embargo, el principal problema para Eduardo Coudet pasa por las lesiones. Sebastián Driussi quedó descartado por un esguince de grado II en la rodilla derecha, mientras que Matías Viña sufrió un desgarro en el aductor derecho y ya se sumó a la selección de Uruguay para el Mundial 2026.

Además, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Juan Fernando Quintero están en duda. Montiel arrastra un desgarro en el cuádriceps izquierdo y sería preservado pensando en la Selección argentina. Acuña sufrió una contractura en el isquiotibial derecho durante la final ante Belgrano y no llegaría en condiciones.