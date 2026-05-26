Definición del Apertura: se conocen los días y horarios para los cruces de Cuartos de final del fútbol local

Este martes por la noche en la sede de la Liga Sanjuanina de Fútbol se confirmó el cronograma de los Cuartos de final del Apertura de fútbol local tanto en Primera División como en Cuarta División, con una agenda cargada de partidos que se disputarán entre viernes y domingo en distintas canchas de la provincia.

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En Primera División, la acción comenzará el sábado con dos encuentros programados para las 16 horas. Minero enfrentará a Alianza en cancha de Atenas, esto teniendo en cuenta que la cancha de Juventud Unida en el Médano de Oro donde el conjunto de la minería hace de local, no estará disponible por eso el encuentro será en La Rinconada.

Ese mismo día en la calle Sargento Cabral, Colón Junior recibirá a Atlético Unión en su estadio.

La continuidad de los cruces será el domingo. Desde las 16, Sportivo 9 de Julio se medirá ante San Lorenzo de Ullum en cancha del Nueve, y una hora más tarde llegará uno de los partidos más esperados: S portivo Desamparados chocará frente a Sportivo Peñarol en el estadio puyutano.

En tres de los cuatro encuentros : Minero-Alianza, Colón-Unión y 9 de Julio-San Lorenzo, en caso de igualdad durante los 90 minutos la definición será en los penales, mientras que en el choque de Desamparados-Peñarol, en caso de igualdad quien clasificará será el Puyutano , esto por la ventaja deportiva tras haber culminado primero en la fase clasificatoria.

Con los mejores equipos de la fase regular ya instalados en la etapa decisiva, el fútbol sanjuanino se prepara para un fin de semana cargado de emoción, clásicos históricos y duelos que prometen gran convocatoria en las tribunas.

Los cruces en Cuarta División

Por el lado de la Cuarta División, los cuartos de final arrancarán el viernes a las 20 horas con el duelo entre Trinidad y Juventud Zondina en cancha de Trinidad.

El sábado, desde las 13.30, Colón jugará ante Atenas en su estadio, mientras que el domingo Desamparados enfrentará a Nueve de Julio desde las 14 horas.

En tanto, el cruce entre Peñarol y Minero todavía no tiene horario confirmado, aunque se disputará en cancha del Bohemio.