Belgrano y River paralizan todo el país en la final del Apertura

River y Belgrano se enfrentarán este domingo en la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol para definir al nuevo campeón del fútbol argentino. El encuentro, que está programado para las 15:30, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba, que cuenta con capacidad para 57 mil espectadores.

El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Leandro Rey Hilfer. River llega a este encuentro luego del gran triunfo por 1-0 que consiguió ante Rosario Central en las semifinales gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio.

Sin embargo, dicho enfrentamiento dejó secuelas en el "Millonario" debido a las lesiones que sufrieron el lateral derecho Gonzalo Montiel, el mediocampista Aníbal Moreno y el delantero Sebastián Driussi. De esta manera, sus respectivos reemplazantes serán Fabrizio Bustos, el joven Lucas Silva y Joaquín Freitas.

Previamente, en las primeras rondas de los playoffs, River dejó en el camino con mucho sufrimiento a San Lorenzo por penales, mientras que en los cuartos de final derrotó sin problemas a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0.

En caso de quedarse con el triunfo, River, que es dirigido por Eduardo Coudet, obtendrá su trigésimo noveno título de Primera División.

Cabe remarcar que ambos equipos ya se enfrentaron en este campeonato. Fue el domingo 5 de abril, por la 13° jornada de la fase regular. En aquella tarde-noche en el Monumental, el Millonario goleó 3 a 0 al Pirata con un doblete de Tomás Galván y un tanto de Facundo Colidio.

BELGRANO ES LA SORPRESA

Belgrano, por su parte, llega como la gran sorpresa a esta final, ya que si bien tiene un gran plantel, muy pocos se imaginaban que se metería en esta instancia.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski habían finalizado quintos en la Zona B, mientras que en los playoffs vencieron a Talleres en el "Clásico de Córdoba" y en los cuartos de final le ganaron sin inconvenientes como locales a Unión de Santa Fe.

Belgrano, por su parte, finalizó quinto en la Zona B con 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Más allá de que el tramo final de la fase regular fue flojo en cuanto a resultados y algunos hinchas se mostraron descontentos, el equipo se revitalizó en los playoffs. Le ganó 1 a 0 a Talleres en un clásico más que caliente por los octavos de final; luego superó 2 a 0 a Unión en cuartos y se impuso por penales ante Argentinos Juniors tras igualar el encuentro en el último suspiro e ir por debajo durante toda la tanda.

El gran golpe lo dieron en las semifinales, donde eliminaron con muchísimo sufrimiento a Argentinos Juniors en un encuentro donde lograron la igualdad en el último minuto, mientras que en los penales estuvieron a solo una ejecución de quedar eliminados y finalmente lograron dar vuelta la historia.

El "Pirata Cordobés", que fue protagonista en el episodio más oscuro de River ya que lo mandó a la B Nacional en el 2011, irá por su primer título de Primera División.

PROBABLES FORMACIONES

River Plate

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano (Cba.)

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricadro Zielinski.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Hora: 15:30.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium