    • 21 de mayo de 2026 - 09:30

    Lucas Giuliani dejó de ser el DT de Trinidad tras quedarse afuera de los Play Off del Apertura

    El club confirmó la salida de Lucas Giuliani al frente del plantel de la Primera División y negó contactos con Maximiliano Pascual.

    Lucas Giuliani dejó de ser el director técnico de Trinidad.&nbsp;

    Lucas Giuliani dejó de ser el director técnico de Trinidad. 

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    Lucas Giuliani dejó de ser el director técnico de Trinidad. La noticia se conoció durante las últimas horas del miércoles, una vez finalizada la fecha 16 del torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, donde el León quedó sin posibilidades matemáticas de clasificar a los playoff.

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    El entrenador había asumido a comienzos de temporada luego de su paso por López Peláez, con la misión de encabezar un nuevo proyecto futbolístico en el club del barrio Atlético que apostó fuerte a darle prioridad a jugadores del club. Sin embargo, pese a algunos buenos momentos del equipo a lo largo del campeonato, no logró alcanzar la regularidad necesaria para mantenerse en la pelea por la clasificación.

    Lo cierto es que durante el ciclo de Giuliani, Trinidad sumó 22 puntos, con un balance de cinco victorias, siete empates y cuatro derrotas, números que dejaron una efectividad cercana al 46%.

    El comunicado de Trinidad

    En la medianoche del miércoles, la institución hizo oficial la salida del DT a través de un comunicado publicado en redes sociales. “Agradecemos profundamente su compromiso, trabajo y dedicación durante su etapa al frente del plantel, deseándole el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales”, expresaron desde el club.

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