Atlético Trinidad renovó su Comisión Directiva: Omar Rodríguez asumió como nuevo presidente

La nueva conducción quedó conformada en un clima de consenso y armonía. Omar Rodríguez asumió como presidente en Atlético Trinidad.

El presidente saliente, Martín Riveros y el presidente entrante Omar Rodríguez. Atlético Trinidad renovó sus autoridades anoche.

El Club Atlético Trinidad renovó autoridades el miércoles por la noche cuando se realizó la Asamblea Institucional. Tras la salida de Martín Riveros, quedó definida la nueva Comisión Directiva que conducirá los destinos de la institución. Será Omar Rodríguez el presidente en los próximos dos años en el club del Barrio Atlético.

image

La nueva Comisión Directiva en Trinidad La nueva conducción estará encabezada por Omar Rodríguez como presidente, acompañado por Leonardo Combalia en la vicepresidencia. En la secretaría general asumió Milton Vargas, con Juan Antonio de Jesús Aguirre como prosecretario.

En el área administrativa y financiera, Marcelo Ayllón ocupará el cargo de tesorero, secundado por Rodolfo Madrid como protesorero. Por su parte, Víctor Escobar fue designado secretario de actas, junto a Ana Laura Vega como prosecretaria.

La estructura se completa con los vocales titulares Raúl Aníbal Castro, Marcelo Salla, Jorge Godoy y Héctor Gustavo Moreno, mientras que como vocales suplentes fueron designados Sofía Vega, Romina González, Oscar Luna y Sergio García.