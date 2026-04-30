San Juan presentó el Panamericano de Futsal de Sordos en Argentina

La sala de Prensa Dante Pantuso fue escenario de la conferencia oficial de presentación del Panamericano de Futsal de Sordos , un evento inédito que se desarrollará del lunes 4 al viernes 8 de mayo en la provincia de San Juan.

La mesa estuvo integrada por el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el director de Políticas Educativas e Inclusivas, Justina Suraci; del comité organizador y presidente de la Federación Argentina de Fútbol Silencioso, Gerardo Pérez; y el director técnico de la Selección Argentina, Pablo Artesi.

Durante su intervención, Pérez expresó su emoción por la realización del torneo: destacó que será la primera vez que este certamen se lleve a cabo en Argentina y en San Juan, marcando además un hito al convertirse en la primera competencia de este tipo en Sudamérica en ser televisada. Asimismo, agradeció el respaldo de la Secretaría de Deportes y extendió la invitación al público a acompañar un evento que calificó como “de muy alto nivel y fantástico”.

Por su parte, Artesi remarcó la expectativa del seleccionado nacional de cara al debut, que será nada menos que frente a Brasil. El entrenador subrayó la importancia de jugar en un escenario de jerarquía como el Estadio Aldo Cantoni y consideró la televisación como un hecho histórico para la disciplina. “Tenemos todos los condimentos a nuestro favor y estamos preparados”, aseguró.

En tanto, Suraci puso el foco en el valor inclusivo del deporte, señalando que este tipo de iniciativas reflejan el trabajo que se viene realizando para garantizar espacios de participación y convivencia. Destacó además el acompañamiento del gobierno provincial encabezado por el gobernador, Marcelo Orrego y sostuvo que este Panamericano es una muestra concreta de que las personas con discapacidad pueden competir al más alto nivel.

También invitó a la comunidad a sumarse, especialmente al partido inaugural ante Brasil, que se disputara el mismo lunes luego del acto inaugural que será a las 19 en el Cantoni.

Finalmente, Tabachnik manifestó el orgullo de que San Juan sea sede de este evento histórico, resaltando la decisión política de impulsar el deporte como política de Estado y promover la inclusión. Agradeció la presencia de las delegaciones internacionales y celebró que el torneo se dispute en un estadio emblemático y cuente con transmisión televisiva, lo que amplifica su impacto.

El Panamericano de Futsal de Sordos promete ser un acontecimiento deportivo sin precedentes en la región, no solo por su nivel competitivo, sino también por el fuerte mensaje de inclusión e igualdad que representa.