Liga Federal de Básquetbol: Urquiza recibe a El Ceibo en un duelo clave

El Club Atlético Urquiza volverá a presentarse en condición de local este jueves 30 de abril, desde las 21:30, cuando reciba a El Ceibo en un encuentro que puede marcar su posicionamiento en la Conferencia Centro “A” de básquetbol , que se viene mostrando como una de las zonas más parejas.

Tras más de diez días sin competencia nacional, el equipo sanjuanino llega con sensaciones positivas y la expectativa de sostener su presente favorable en el torneo. Con una racha positiva, la recuperación física del plantel y el regreso de Ismael Sarruff, buscará consolidarse en la tabla.

El receso resultó oportuno para recomponer desde lo físico. El preparador físico Diego Romera ya había anticipado en las primeras fechas que el equipo encontraría su mejor versión con el correr de los partidos, y ese pronóstico comienza a confirmarse. El propio integrante del cuerpo técnico sostuvo que “con el rodaje el equipo se iba a poner mejor, y por suerte eso está pasando”, al tiempo que remarcó que los jugadores que arrastraban molestias, como en el caso de Ismael Sarruff, ya se encuentran en condiciones de reintegrarse a la dinámica competitiva.

En esa misma línea, el asistente técnico Diego Murúa valoró el tiempo de trabajo acumulado sin partidos oficiales. “Aprovechamos estos días para la recuperación de los chicos, que venían con algunas molestias musculares, y para prepararnos pensando en seguir sumando”, explicó. De cara al duelo ante El Ceibo, el análisis es concreto: sostener los principios que vienen dando resultado. “Tenemos que trabajar mucho en defensa, corregir pequeños errores del partido anterior y eso nos va a permitir abrir el juego y ser competitivos durante los cuarenta minutos”, detalló.

CAIDA ANTE EL CEIBO

En el antecedente disputado en Córdoba, el pasado 22 de marzo, Urquiza cayó por 73-56 ante El Ceibo, en un partido que fue parejo en su inicio, pero que se quebró en el segundo cuarto. El equipo sanjuanino logró reaccionar y llegó a colocarse a cuatro puntos, aunque no pudo sostener la regularidad ante un rival efectivo en los momentos clave.

El presente deportivo respalda ese diagnóstico. Urquiza llega tras conseguir tres triunfos clave, en una muestra clara de adaptación a la exigencia de la categoría. Desde afuera de la cancha, durante su recuperación, Ismael Sarruff también percibió esa evolución: “Se notó que los chicos se están adaptando a la competencia y a la dinámica de la zona. Vienen trabajando bien”, analizó.

El propio Sarruff será una de las novedades para este compromiso. El jugador jachallero transita la etapa final de recuperación tras un desgarro que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas. “Estoy en un 60 o 70 por ciento desde lo físico, porque hace poco volví a trabajar en cancha. Es parte del proceso de volver a la dinámica”, explicó, sin descartar sumar minutos de manera progresiva. En ese sentido, dejó en claro su postura: “Si me toca jugar, voy a aportar lo máximo para el equipo”.

En cuanto al rival, ambos equipos ya se enfrentaron previamente, por lo que el conocimiento mutuo será un factor a considerar. En una zona donde la tabla muestra una marcada igualdad, el propio Murúa reconoció la importancia del resultado: “Es un partido clave. Ganar nos acomodaría un poco más arriba”, aunque rápidamente puso el foco en el proceso: “Más allá de eso, pensamos en seguir siendo competitivos y en mejorar partido a partido para llegar de la mejor manera a la instancia siguiente”.

Con estos condimentos, Urquiza afrontará un compromiso que promete espectáculo. El respaldo de su gente, la solidez mostrada en los últimos encuentros y la recuperación progresiva del plantel aparecen como argumentos para sostener la ilusión. El jueves por la noche, en su casa, tendrá una nueva oportunidad para reafirmar su momento y dar otro paso en la Liga Federal.