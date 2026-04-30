"La Gloria Eterna": la Copa Libertadores tendrá su propia serie

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció la realización de la serie que se llamará Conmebol Libertadores 2026: La Gloria Eterna. Estará compuesta de 11 capítulos enfocados en la copa más importante del continente desde el arranque de la fase de grupos hasta la gran final del sábado 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay.

El lanzamiento de este proyecto en sociedad con Offline Sports abarca tres capítulos en la primera fase, uno de cada jornada en las zonas, mientras que se realizarán siete episodios en las rondas de eliminación directa con cuatro de octavos de final, dos de cuartos y uno de semifinales . Durarán 30 minutos, salvo el undécimo y último apartado, que profundizará en la historia del campeón y se extenderá entre 60 y 90 minutos. Todavía no se anunció la fecha del estreno.

La producción promete entrevistas exclusivas, la presencia de leyendas de los diferentes clubes y la realización de un documental de calidad cinematográfica para contar el capítulo final de la serie desde la mirada del campeón y se revivirá su recorrido hasta levantar el trofeo.

Habrá acceso inédito y exclusivo a la intimidad de los planteles, diálogos con los entrenadores de cada equipo, las cuatro figuras más importantes de los conjuntos participantes, cámaras en los vestuarios y en los entrenamientos y charlas con los trabajadores de las propias instituciones, desde un canchero hasta la voz del estadio.

El presidente de la casa madre del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, destacó el acuerdo alcanzado para mostrar la intimidad de la competición desde otra mirada: “Con la CONMEBOL Libertadores buscamos siempre nuevas formas de enriquecer la experiencia de los hinchas. Este documental se cargará con las emociones y la energía únicas del fútbol sudamericano, con la misma pasión que nació hace 66 años y que ha convertido a este torneo en una de las competiciones deportivas más importantes del mundo”.

Se tratará de la primera serie documental oficial en la historia de la competición y las filmaciones estarán a cargo de una productora con mucha experiencia. Offline Sports es un estudio de contenido premium especializado en deportes y cultura, con oficinas en Los Ángeles y Buenos Aires, y ya estuvo a cargo de CONMEBOL Copa América 2024: El Legado, mientras que cubrió otras temáticas como CONCACAF Champions Cup: Juego de Campeones, Elijo Creer y Camino a Qatar.

La continuidad de esta alianza con la Conmebol buscará explorar en las diferentes cuestiones alrededor de esta edición de la Copa Libertadores. El predominio de los equipos brasileños con siete campeones en las últimas ocho ediciones es uno de los tópicos más destacados, sumado a las deudas de clubes históricos: Boca Juniors no la gana desde 2007 y Peñarol desde 1987. Además, Ángel Di María volvió a Rosario Central para jugar esta copa por segunda vez con su club (la anterior fue en 2006). De hecho, este martes convirtió su primer gol ante Universidad Central en Venezuela.

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Antes de su estreno en el torneo, Fideo se refirió a la espera para afrontar este torneo en declaraciones suministradas a este medio como parte del contenido exclusivo que estará a disposición para la serie: “Es obvio que desde que clasificamos a la Libertadores hasta ahora pasaron muchos meses y la ansiedad te mata. No somos equipos como otros que tienen la posibilidad de estar todos los años. Entonces, cuando tenés esa posibilidad, la querés aprovechar y, al haber entrado, está la ansiedad de que llegue el primer partido. A uno lo ilusiona y lo pone muy contento”.

Los co-fundadores de Offline Sports, Gonzalo Arias y Diego Piasek, dejaron su opinión tras la confirmación de este acuerdo con la Conmebol: “La Copa Libertadores es el torneo más difícil del mundo: no hay otro donde un equipo salga de Buenos Aires, viaje cuatro horas, juegue a 3.000 metros de altura, y tres días después tenga que ganar de local para no quedar eliminado. Esa brutalidad es lo que la hace única. Por eso, lo que más nos importa no es el gol… es lo que pasa antes del gol: la cara del jugador que lleva años sin poder dormir antes de un partido de Libertadores, el técnico que habla con su familia desde un hotel en otra ciudad y no dice nada, pero en los ojos se ve todo. Eso es lo que la gente todavía no vio de este torneo“.

El video de lanzamiento contempló la elección de diferentes escenas históricas de esta competición como así también la presencia de diferentes futbolistas que se dieron el gusto de competir en la élite del fútbol sudamericano: Pelé, Neymar, Julián Álvarez, Vinicius Júnior, Endrick y Ronaldinho, entre otros. “Esta copa no regala nada, pero lo exige todo”, sintetizaron en las imágenes, que incluyeron la celebración de River Plate ante Boca Juniors en la final de 2018 y postales del Monumental y la Bombonera.

Desde la Conmebol aseguran que la filmación, actualmente en producción, mostrará de cerca a los 32 equipos clasificados con un trabajo mancomunado con el área digital de cada entidad para recabar el contenido en resolución 4K.