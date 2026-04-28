Rosario Central goleó con Di María y lidera su grupo

Por la Copa Libertadores, Rosario Central goleó 3-0 en Venezuela y manda en su grupo tras una actuación sólida y contundente. El equipo rosarino se impuso con autoridad y aprovechó sus momentos para marcar diferencias en un duelo clave.
Por la Copa Libertadores, Rosario Central venció 3-0 en Venezuela con goles de Ovando, Di María y Copetti y quedó puntero.
Por la Copa Libertadores, Rosario Central goleó 3-0 en Venezuela y manda en su grupo tras una actuación sólida y contundente. El equipo rosarino se impuso con autoridad y aprovechó sus momentos para marcar diferencias en un duelo clave.
El equipo dirigido por Jorge Almirón abrió el marcador a los 34 minutos del primer tiempo con Ignacio Ovando, tras una jugada de pelota parada que encontró mal parada a la defensa rival.
En el complemento, Ángel Di María amplió la ventaja de penal a los 7 minutos, mostrando jerarquía desde los doce pasos. Sobre el final, Enzo Copetti selló el 3-0 a los 47 minutos, tras una asistencia precisa de Pol Fernández que definió por encima del arquero.
Con este resultado, Rosario Central se posiciona en la cima del Grupo H por diferencia de gol, consolidando su buen momento en el certamen continental.
El conjunto argentino mostró solidez defensiva, eficacia en ataque y jerarquía en los momentos clave, en un triunfo que lo deja bien perfilado de cara a la clasificación a la siguiente fase.
UCV 0 – 3 Rosario Central
Estadio: Olímpico de la UCV (Caracas, Venezuela)
Árbitro: José Burgos
Goles:
Formaciones:
UCV: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Rubén Ramírez, Williams Velásquez, Yohan Cumaná; Alexander González (Rodríguez 38’ ST), Francisco Solé, Alexander Granko (Sosa ET); Juan Camilo Zapata, Juan Manuel Cuesta, Jovanny Bolívar. DT: Daniel Sasso.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Franco Ibarra (Navarro 34’ ST), Julián Fernández (G. Fernández ET); Ángel Di María (Giménez 19’ ST), Jaminton Campaz (Quintana 41’ ST), Alejo Veliz (Copetti 34’ ST). DT: Jorge Almirón.
Incidencias: