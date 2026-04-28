    • 28 de abril de 2026 - 23:29

    Rosario Central goleó con Di María y lidera su grupo

    Por la Copa Libertadores, Rosario Central venció 3-0 en Venezuela con goles de Ovando, Di María y Copetti y quedó puntero.

    Rosario Central goleó en Venezuela por la Copa Libertadores y quedó como líder del grupo.

    Rosario Central goleó en Venezuela por la Copa Libertadores y quedó como líder del grupo.

    Foto:

    Por la Copa Libertadores, Rosario Central goleó 3-0 en Venezuela y manda en su grupo tras una actuación sólida y contundente. El equipo rosarino se impuso con autoridad y aprovechó sus momentos para marcar diferencias en un duelo clave.

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    El equipo dirigido por Jorge Almirón abrió el marcador a los 34 minutos del primer tiempo con Ignacio Ovando, tras una jugada de pelota parada que encontró mal parada a la defensa rival.

    En el complemento, Ángel Di María amplió la ventaja de penal a los 7 minutos, mostrando jerarquía desde los doce pasos. Sobre el final, Enzo Copetti selló el 3-0 a los 47 minutos, tras una asistencia precisa de Pol Fernández que definió por encima del arquero.

    Rosario Central, líder del grupo

    Con este resultado, Rosario Central se posiciona en la cima del Grupo H por diferencia de gol, consolidando su buen momento en el certamen continental.

    El conjunto argentino mostró solidez defensiva, eficacia en ataque y jerarquía en los momentos clave, en un triunfo que lo deja bien perfilado de cara a la clasificación a la siguiente fase.

    Síntesis

    UCV 0 – 3 Rosario Central

    Estadio: Olímpico de la UCV (Caracas, Venezuela)

    Árbitro: José Burgos

    Goles:

    • Rosario Central: Ignacio Ovando (34’ PT)
    • Rosario Central: Ángel Di María (7’ ST, penal)
    • Rosario Central: Enzo Copetti (47’ ST)

    Formaciones:

    UCV: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Rubén Ramírez, Williams Velásquez, Yohan Cumaná; Alexander González (Rodríguez 38’ ST), Francisco Solé, Alexander Granko (Sosa ET); Juan Camilo Zapata, Juan Manuel Cuesta, Jovanny Bolívar. DT: Daniel Sasso.

    Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Franco Ibarra (Navarro 34’ ST), Julián Fernández (G. Fernández ET); Ángel Di María (Giménez 19’ ST), Jaminton Campaz (Quintana 41’ ST), Alejo Veliz (Copetti 34’ ST). DT: Jorge Almirón.

    Incidencias:

    • VAR: intervención para sancionar el penal a favor de Rosario Central.

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