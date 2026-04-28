Rosario Central goleó con Di María y lidera su grupo

Por la Copa Libertadores, Rosario Central venció 3-0 en Venezuela con goles de Ovando, Di María y Copetti y quedó puntero.

Rosario Central goleó en Venezuela por la Copa Libertadores y quedó como líder del grupo.

Compartir







Por la Copa Libertadores, Rosario Central goleó 3-0 en Venezuela y manda en su grupo tras una actuación sólida y contundente. El equipo rosarino se impuso con autoridad y aprovechó sus momentos para marcar diferencias en un duelo clave.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2049314097783578943&partner=&hide_thread=false Los goles de Ovando, Di María y Copetti para la victoria de @RosarioCentral #Libertadores #GloriaEterna pic.twitter.com/f39v8kFA2k — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 29, 2026

Contundencia canalla en la Copa Libertadores El equipo dirigido por Jorge Almirón abrió el marcador a los 34 minutos del primer tiempo con Ignacio Ovando, tras una jugada de pelota parada que encontró mal parada a la defensa rival.

En el complemento, Ángel Di María amplió la ventaja de penal a los 7 minutos, mostrando jerarquía desde los doce pasos. Sobre el final, Enzo Copetti selló el 3-0 a los 47 minutos, tras una asistencia precisa de Pol Fernández que definió por encima del arquero.

Rosario Central, líder del grupo Con este resultado, Rosario Central se posiciona en la cima del Grupo H por diferencia de gol, consolidando su buen momento en el certamen continental.