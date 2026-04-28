San Lorenzo empató con el Santos de Neymar en el Gasómetro

Por la Copa Sudamericana, San Lorenzo igualó con Santos de Neymar 1-1 en el Gasómetro y sigue líder del grupo tras un duelo intenso.

San Lorenzo empató con Santos de Neymar por la Copa Sudamericana en el Gasómetro.

Por la Copa Sudamericana, San Lorenzo empató 1-1 con Santos en un partido vibrante en el Nuevo Gasómetro, donde el equipo azulgrana fue de mayor a menor. El encuentro tuvo como gran atractivo la presencia de Neymar, protagonista en la jugada del empate del conjunto brasileño.

Un duelo intenso en la Copa Sudamericana El equipo dirigido por Gustavo Álvarez comenzó mejor y logró abrir el marcador con un golazo de Alexis Cuello a los 26 minutos del primer tiempo, tras una jugada ofensiva que desató la euforia en el Pedro Bidegain.

Sin embargo, la reacción del conjunto brasileño no tardó en llegar y a los 32 minutos Gabriel Barbosa marcó el empate, luego de una gran acción colectiva que incluyó una asistencia de taco de Benjamín Rollheiser y participación clave de Neymar.

Neymar, foco de todas las miradas El astro brasileño jugó los 90 minutos y fue determinante en la generación del empate, además de recibir el reconocimiento del público local en su regreso al fútbol argentino tras más de una década.

Con este resultado, San Lorenzo alcanzó los 5 puntos y se mantiene como líder del Grupo D, mientras que Santos quedó en la última posición con 2 unidades. En la próxima fecha, el Ciclón visitará a Cuenca en Ecuador y el Peixe viajará a Paraguay para enfrentar a Recoleta.