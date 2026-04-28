Boca cayó ante Cruzeiro por un gol agónico en Brasil

Por la Copa Libertadores, Boca perdió 1-0 con Cruzeiro en Belo Horizonte tras un gol sobre el final y la expulsión de Bareiro.

Boca juega por Copa Libertadores con apoyo de hinchas en Brasil.

Boca Juniors perdió ante Cruzeiro por la Copa Libertadores tras un gol sobre el final.

Por la Copa Libertadores, Boca Juniors cayó en Brasil ante Cruzeiro en un cierre dramático, en un partido que parecía encaminarse al empate. El equipo argentino jugó gran parte del encuentro con uno menos y lo pagó caro en el final.

Un golpe agónico en la Copa Libertadores El encuentro fue parejo durante gran parte del desarrollo, aunque condicionado por la expulsión de Adam Bareiro a los 45 minutos del primer tiempo, lo que obligó a Boca a replegarse y resistir en inferioridad numérica.

Cuando el empate parecía sellado, Néiser Villarreal marcó el 1-0 a los 37 minutos del segundo tiempo, tras una asistencia de Kaio Jorge, desatando la euforia en el estadio de Belo Horizonte.

Boca resistió pero no alcanzó El equipo dirigido por Claudio Úbeda sostuvo el cero durante gran parte del complemento, apoyado en una sólida tarea defensiva y varias intervenciones de Leandro Brey.

Sin embargo, el desgaste físico y la presión constante de Cruzeiro terminaron inclinando la balanza. Boca no logró generar situaciones claras en ataque y terminó cediendo en los minutos finales.