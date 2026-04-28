    • 28 de abril de 2026 - 21:34

    Boca cayó ante Cruzeiro por un gol agónico en Brasil

    Por la Copa Libertadores, Boca perdió 1-0 con Cruzeiro en Belo Horizonte tras un gol sobre el final y la expulsión de Bareiro.

    Boca Juniors perdió ante Cruzeiro por la Copa Libertadores tras un gol sobre el final.

    Boca Juniors perdió ante Cruzeiro por la Copa Libertadores tras un gol sobre el final.

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    Boca juega por Copa Libertadores con apoyo de hinchas en Brasil.

    Boca juega por Copa Libertadores con apoyo de hinchas en Brasil.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Por la Copa Libertadores, Boca Juniors cayó en Brasil ante Cruzeiro en un cierre dramático, en un partido que parecía encaminarse al empate. El equipo argentino jugó gran parte del encuentro con uno menos y lo pagó caro en el final.

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    El encuentro fue parejo durante gran parte del desarrollo, aunque condicionado por la expulsión de Adam Bareiro a los 45 minutos del primer tiempo, lo que obligó a Boca a replegarse y resistir en inferioridad numérica.

    Cuando el empate parecía sellado, Néiser Villarreal marcó el 1-0 a los 37 minutos del segundo tiempo, tras una asistencia de Kaio Jorge, desatando la euforia en el estadio de Belo Horizonte.

    Boca resistió pero no alcanzó

    El equipo dirigido por Claudio Úbeda sostuvo el cero durante gran parte del complemento, apoyado en una sólida tarea defensiva y varias intervenciones de Leandro Brey.

    Sin embargo, el desgaste físico y la presión constante de Cruzeiro terminaron inclinando la balanza. Boca no logró generar situaciones claras en ataque y terminó cediendo en los minutos finales.

    Síntesis

    Cruzeiro 1 – 0 Boca Juniors

    Estadio: Governador Magalhães Pinto (Belo Horizonte, Brasil)

    Árbitro: Esteban Ostojich

    Gol:

    • Cruzeiro: Néiser Villarreal (37’ ST)

    Formaciones:

    Cruzeiro: Otávio Costa; Fágner (Kauã Moraes ET), Fabrício Bruno, Jonathan, Kaiki Bruno; Gérson, Lucas Romero (Villarreal 29’ ST), Christian; Matheus Pereira, Keny Arroyo (Bruno Rodrigues 29’ ST), Kaio Jorge (Matheus Henrique 42’ ST). DT: Artur Jorge.

    Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda (Figal 15’ ST), Miguel Ángel Merentiel (Zeballos 15’ ST), Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

    Incidencias:

    • Expulsado: Adam Bareiro (Boca) 45’ PT.

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