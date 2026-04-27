Copa Libertadores: con una sorpresa juvenil, los convocados de Boca para visitar a Cruzeiro

Boca jugará el martes, desde las 21.30, y Úbeda ya tiene la lista de 28 jugadores que viajarán a Belo Horizonte. No están Cavani ni Palacios.

Boca ya sacó el pasaje para volar a Belo Horizonte y el próximo martes buscará reservar el que lo deposite en los octavos de final de la Copa Libertadores. Aunque primero deberá arrebatarle tres puntos a Cruzeiro, el "cuco" del Grupo D. Si bien faltan pulir los últimos detalles del equipo, Claudio Úbeda ya tiene armada la lista de convocados que sueña con encaminar la clasificación.

En total, 28 futbolistas conforman la delegación que viajará a Brasil este lunes luego de la práctica matutina en Ezeiza. El nombre que más llamó la atención es el de Fernando Rodríguez, arquero juvenil de 21 años, nacido en Santo Pipó, Misiones, quien viene desempeñándose en la Reserva, firmó tiempo atrás su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028 y será el suplente de Leandro Brey, al igual que Javier García.

Otra sorpresa en la nómina azul y oro es la aparición de Rodrigo Battaglia. Claro que no vuelve a estar en los planes del cuerpo técnico, sino que es el único lesionado que acompañará al plantel. Tanto Edinson Cavani como Ander Herrera y Carlos Palacios se quedarán en Buenos Aires con el objetivo de seguir fortaleciendo sus físicos y apuntar sus regresos para los playoffs del Torneo Apertura.

Afuera del último Superclásico en el Monumental y titular en el de Reserva, Camilo Rey Domenech estará a disposición en Brasil, al igual que otros futbolistas que fueron perdiendo terreno en el último tiempo, como lo son Agustín Martegani y Lucas Janson.

En cuanto al equipo que dispondrá Úbeda el próximo martes en el Estadio Mineirão, tendrá nueve cambios si se tiene en cuenta el que aplastó 4-0 a Defensa y Justicia el último jueves en Florencio Varela. Solamente se mantendrán de arranque Brey y Milton Delgado. El resto de los titulares volverá para medirse con la Raposa.