El descargo de Esteban Andrada tras la gravísima agresión: "Estoy muy arrepentido"

El arquero argentino Esteban Andrad a quedó en el centro de la polémica tras protagonizar una agresión que podría derivar en una sanción histórica en el fútbol español. El incidente ocurrió en los minutos finales del derbi entre el Real Zaragoza y el Huesca, por la segunda división de España, cuando Andrada le propinó un puñetazo al capitán rival, Jorge Pulido, después de ser expulsado . La reacción del arquero generó un repudio generalizado tanto en el club como en la prensa española.

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Tras el episodio, Andrada realizó un descargo público a través de los canales oficiales del Real Zaragoza, donde expresó su arrepentimiento: “ Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy” , afirmó el arquero. Añadió que fue una “situación límite” y remarcó que a lo largo de su carrera solo había sufrido una expulsión previa, en un contexto muy diferente: “Me salí de contexto y reaccioné de esa forma. No lo volvería a hacer porque soy una persona pública y un profesional con muchos años de carrera”.

"ESTOY MUY ARREPENTIDO Y NO LO VOLVERÍA A HACER. TAMBIÉN PEDIRLE DISCULPAS A JORGE PULIDO, PORQUE SOMOS COLEGAS" Sabandija Andrada declaró luego de su increíble trompada y expulsión en Zaragoza vs. Huesca, por la Segunda División de España pic.twitter.com/rtmZPlsuiz

El argentino también pidió disculpas a Jorge Pulido: “Le quiero pedir perdón a Pulido porque somos colegas... me desconecté y aquí estoy para acatar lo que diga LaLiga”. Además, se mostró dispuesto a afrontar las consecuencias disciplinarias y a dialogar con las autoridades del torneo: “Estoy disponible para ello”, sostuvo.

El hecho ocurrió durante el tiempo de descuento, cuando el partido ya estaba marcado por la tensión de la lucha por la permanencia. Luego de recibir la segunda tarjeta amarilla por un empujón, Andrada arremetió contra Pulido y lo golpeó en el rostro, lo que desencadenó una pelea generalizada en el campo. El árbitro expulsó también a Daniel López (Huesca), que golpeó al arquero, y a Dani Tesende (Zaragoza), involucrado en el tumulto.

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INSÓLITO TODO. pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

La agresión de Andrada podría tener consecuencias disciplinarias sin precedentes para el arquero. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol analiza aplicar una sanción ejemplar, tomando como referencia antecedentes como el del “Mono” Burgos, quien recibió 11 partidos de suspensión en 1999 por una agresión similar, o el de Pepe en el Real Madrid, sancionado con 10 encuentros por una serie de incidentes violentos.

El reglamento prevé suspensiones de entre 4 y 12 partidos para agresiones sin lesión con el juego detenido, y que los agravantes podrían elevar la sanción. Además, sumaría una fecha adicional por la expulsión previa. Con solo cinco jornadas por disputarse, el castigo impediría que Andrada vuelva a jugar en la temporada y, según la normativa FIFA, cualquier suspensión pendiente deberá cumplirse en su próximo club, incluso si es fuera de España.